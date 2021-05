A temporada 2021 da Porsche Cup Brasil se inicia no próximo fim de semana e, entre os nomes badalados nos carros de competição mais produzidos do mundo, uma outra novidade ganhará destaque aos fãs. As transmissões estarão agora disponíveis também na Motorsport.tv, a plataforma de vídeos que se aproxima e reúne cada vez mais os torcedores apaixonados do esporte a motor pelo mundo.

As nove etapas dos campeonatos terão cobertura completa e transmissões em português e inglês. A Porsche Cup Brasil se junta à Stock Car Pro Series como parceira e levando suas emoções ao mundo todo.

“A cada ano que passa, a Porsche Cup se mostra cada vez mais como uma grande referência de sucesso e organização e com grandes pilotos. A categoria proporciona algo que não é visto em muitos países da Europa ou nos Estados Unidos, além de lidar com uma marca que sempre está no imaginário do fã de corridas. Esse mérito pode ser personalizado no Dener Pires, que também reúne um time de primeira linha, extremamente competente”, disse Felipe Motta, diretor-editorial do Motorsport.com. “Desde o ano passado somos o Global Digital Partner da Porsche Cup e a chegada das transmissões também na Motorsport.tv significa que continuamos caminhando juntos, firmes e rompendo as fronteiras do Brasil para mostrar o que fazemos de positivo lá fora.”

Dener Pires, promotor da Porsche Cup, celebrou o acordo e as novas possibilidades para a categoria. "Começamos a temporada com os dois grids 100% preenchidos, celebramos a manutenção da maioria dos nossos patrocinadores e a chegada de novos. Como acontece ano após ano, a Porsche Cup inicia uma nova temporada que promete ser a mais profissional de sua história. Parte dessa evolução permanente passa pela exposição de nossas provas, seus pilotos e patrocinadores. Com as corridas transmitidas em inglês, ganharemos ainda mais visibilidade internacional."

O elo entre categoria e mídia foi feito pela agência TacTic, do CEO Luiz Fiorese. A estreia do campeonato na Motorsport.tv, que pode ser vista em todos os países do mundo com alcance de 56 milhões de pessoas, terá Celso Miranda na narração e Carlos Costa nos comentários.

Globalmente falando, a Motorsport.tv trouxe recentemente o primeiro jornal especializado em esporte a motor ao vivo, repercutindo as notícias do mundo das duas ou quatro rodas no Motorsport.tv Live, que terá a participação de Juan Pablo Montoya. Ao todo, 56 milhões de pessoas frequentam ao menos uma das plataformas da Motorsport Network pelo mundo.

CONHEÇA a SAGA da roda de BOTTAS que causou MAIOR 'pit stop' da HISTÓRIA da F1 e envolveu FERRARI

PODCAST: O que a liderença inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.