Lewis Hamilton, hexacampeão mundial de Fórmula 1, acaba de anunciar a criação de sua própria equipe de corrida, a X44, que fará sua estreia no Extreme E, a revolucionária categoria de carros elétricos off-road.

Com o nome do número que o próprio Lewis usa em seu carro de F1 da Mercedes, a X44 entrará na primeira temporada do Extreme E, cujo primeiro X-Prix está agendado para o início de 2021.

Como fundador da equipe, Hamilton não estará ao volante nem participará do dia-a-dia da organização, mas colocará em prática todo o conhecimento adquirido em sua carreira no automobilismo para ajudar a orientar a criação de uma equipe dedicada e competitiva.

A X44 e seus rivais no Extreme E vão competir com SUVs elétricos em cinco locais remotos do planeta: ártico, deserto, floresta amazônica, geleira e costa. São regiões já danificadas ou seriamente ameaçadas pelas mudanças climáticas devido a uma série de problemas ambientais, como o derretimento das calotas polares, o desmatamento, a desertificação e a elevação do nível do mar.

Hamilton disse: "Extreme E é uma nova e empolgante iniciativa de sustentabilidade e esta é uma grande oportunidade de estar envolvido desde o início como fundador da equipe. Devido às minhas ambições e compromissos com a F1, não estarei envolvido operacionalmente na X44, mas estou animado para desempenhar um papel diferente nesta nova categoria, que contribui com minha visão para viver em um mundo mais sustentável e igualitário."

"Fiquei muito atraído pelo Extreme E por causa de seu foco no meio ambiente. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Isso significa muito para mim, pois posso usar meu amor pelas corridas, junto com meu amor pelo nosso planeta, para ter um impacto positivo".

“Não visitaremos apenas lugares remotos que estão na linha de frente da crise climática, mas também trabalharemos em estreita colaboração com esses lugares e com os principais especialistas em clima para compartilhar nosso conhecimento e deixar um legado positivo em cada lugar. A proposta vai muito além da pista de corrida."

"Como fundador da X44, estou ansioso para construir minha equipe em torno à valores importantes como sustentabilidade e igualdade. Nenhum de nós é perfeito e todos temos melhorias a fazer, mas estou animado para usar nossa plataforma para destacar os problemas mais sérios que estamos enfrentando em nosso planeta hoje e as soluções das quais todos podemos fazer parte."

Alejandro Agag, fundador e CEO da Extreme E, comentou: "Estamos muito satisfeitos em receber Lewis Hamilton e sua equipe X44 no Extreme E. Assim como nós, Lewis é apaixonado pelo automobilismo, mas também acredita que podemos usar o esporte para destacar questões que são vitais para o mundo, como mudança climática e igualdade”.

"Lewis é um dos pilotos de maior sucesso de todos os tempos e estamos todos entusiasmados para ver como sua equipe X44 se desempenha dentro e fora da pista sob sua orientação. Seja muito bem-vindo à família Extreme E, Lewis!"

O veículo a ser usado na série, um E-SUV denominado ODYSSEY 21. Fabricado pela Spark Racing Technology, pode ir de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, com inclinações de até 130 por cento. Com uma bateria produzida pela Williams Advanced Engineering, ela engloba uma estrutura tubular de liga de aço reforçada com nióbio, e seus pneus especialmente projetados e fabricados pela Continental Tyres são os mais extremos que a empresa já produziu.

X44 junta-se a uma lista de equipes e pilotos já anunciados, incluindo Chip Ganassi Racing, Andretti United (EUA), Abt e HWA (Alemanha), Techeetah (Indonésia), QEV Technologies (Espanha) e Veloce Racing (Grã-Bretanha).

O que é Extreme E?

Extreme E é uma nova série de corrida radical, que verá SUVs elétricos competindo em ambientes extremos ao redor do mundo. A série acontecerá em locais que foram danificados ou afetados por condições climáticas e ambientais.

As cinco competições tem como propósito destacar o impacto destas mudanças climáticas e da interferência humana em alguns dos lugares mais remotos do planeta e promover a adoção de veículos elétricos para ajudar a preservar o meio ambiente e proteger o planeta.

