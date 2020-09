O chefe da Mercedes, Toto Wolff, reconheceu que a proibição da FIA de mudanças no modo de motor atrapalhou a recuperação de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas no GP da Itália.

A Itália marcou o primeiro GP desde que a FIA emitiu uma diretiva técnica proibindo mudanças na configuração do modo de motor da classificação até a corrida, forçando os pilotos a permanecerem com a mesma configuração de potência ao longo do fim de semana.

A decisão não teve nenhum impacto no ritmo de classificação da Mercedes, já que ambos largaram da primeira fila, mas foi muito difícil na corrida quando Hamilton e Bottas sofreram reveses.

Um começo ruim seguido por algumas lutas relacionadas ao carro significou que Bottas só pôde terminar em quinto, enquanto Hamilton ficou em sétimo após receber uma punição que o deixou para trás.

Considerando que ambos os pilotos poderiam ter mudado os motores em momentos selecionados para tentar ultrapassagens, eles foram forçados a permanecer na mesma configuração o tempo todo, dificultando a sua recuperação.

"Sempre dissemos que criar um modo de potência para toda a corrida significa que você não tem o tempero extra para ultrapassar", disse Wolff.

“Você não tem os modos extras que pode decidir ou não implantar na corrida para a ultrapassagem, e isso é válido para todas as equipes pequenas como para as grandes.

"Acho que a corrida é uma consequência dessa decisão."

Wolff elogiou Hamilton por sua "realmente boa" recuperação, apesar da diretiva técnica do modo de motor, depois que o seis vezes campeão do mundo saiu de 17º para sétimo.

"É difícil ultrapassar em Monza, porque com essa restrição nos modos de motor, você não pode simplesmente aumentá-lo para as ultrapassagens e também não pode aumentá-lo para se defender", disse Wolff.

"Foi realmente muito boa a recuperação para a P7. Mas, obviamente, é uma corrida perdida para ele (Hamilton) e para a equipe, e esse sentimento prevalece."

Hamilton disse que a decisão levaria a uma falta geral de ultrapassagens nas corridas, semelhante ao que foi visto em Monza.

"É pior para as corridas no sentido de que no passado você podia alternar entre os modos e tinha que gerenciar a pequena quantidade de modo de motor de corrida forte, porque você só tem uma determinada cota", disse ele.

“Era mais divertido ter que administrar isso e utilizá-lo para as ultrapassagens. É provavelmente por isso que você viu menos ultrapassagens do que talvez no passado."

Bottas relatou um problema em seu carro nos estágios iniciais da corrida que significava que ele lutou nas curvas para a direita, o que o deixou incapaz de se aproximar dos carros à frente.

O finlandês cruzou a linha em quinto depois de passar a segunda metade da corrida preso atrás de Lando Norris, mas disse que a proibição da mudança do modo do motor teve um papel importante em seu contra-ataque.

"Pode ser um pouco parte dos novos regulamentos que todos estejam apenas executando o modo constante em termos de tentar salvar o carro e atacar, então talvez haja menos ultrapassagens por causa disso", disse Bottas.

"Mas mesmo em Monza, o efeito DRS é um pouco menor porque a asa é menor e você tem menos resistência de qualquer maneira.”

"Para mim, a questão central era tentar chegar perto dos carros, o suficiente para tentar ultrapassar e conseguir um vácuo. Mas definitivamente parecia impossível ultrapassar qualquer carro com o qual eu estava lutando."

RETA FINAL: Polêmica com Hamilton, bronca de Norris ‘em’ Stroll e notícias de Gasly, Ferrari e cia

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?