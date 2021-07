Parceria Motorsport Images e Extreme E tem início incrível

Após as duas primeiras etapas da Extreme E, uma série de imagens impressionantes e poderosas foram capturadas pela equipe da Motorsport Images, para apresentar tanto a ação quanto a mensagem de sustentabilidade que a categoria está transmitindo.

A Extreme E dirige-se aos cantos do mundo que estão em maior risco, devido às mudanças climáticas e poluição, o que significa capturar o cenário deslumbrante e o impacto positivo da série nessas regiões é um elemento-chave para demonstrar sua causa.

Com mais de 3.700 imagens publicadas de alta qualidade das duas primeiras etapas, o lançamento global da Extreme E e um evento especial em Knockhill, a Motorsport Images forneceu uma visão incomparável da nova série que divertiu e informou seus fãs.

Enquanto o terreno difícil e os locais desafiadores na Arábia Saudita, Senegal e Groenlândia apresentam seus próprios testes para a equipe da Motorsport Images, a parceria Extreme E provou ser um sucesso instantâneo.

“Com a Motorsport Images, precisávamos do melhor. É incrível e impactante porque estamos contando uma história aqui, trata-se de entretenimento, mas também é sobre um esporte com um propósito”, disse Ali Russell, diretor de marketing da Extreme E.

“É realmente importante obter a ação da corrida, a profundidade e o espetáculo, mas também é importante entender o que estamos fazendo com os manguezais, o que estamos fazendo em termos de geleiras e o que estamos fazendo com o plástico do oceano. É a imagem completa e por isso é muito importante ter certeza de que documentamos isso da maneira certa e também distribuímos para o mundo.”

Jamie Chadwick, Veloce Racing helps cleaning the beach Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

“Simplesmente, eles são os melhores. Queremos trabalhar com os melhores e trata-se de qualidade de trabalho, trata-se de uma forma ágil de trabalhar já que trabalhamos em ambientes extremos.”

“As pessoas veem as imagens e depois lêem, não lêem e depois veem as imagens. Portanto, ter as melhores imagens é essencial. Então, estamos com vocês porque é o melhor, o melhor que pode ser, e nós realmente gostamos de trabalhar com vocês.”

Sergio Ripolles, coordenador de gestão e comunicação da Cupra, que concorre com a bandeira Abt Cupra XE, ecoou os sentimentos de Russell e acredita que as equipes e marcas envolvidas no Extreme E também se beneficiam da experiência que a Motorsport Images oferece.

“Acreditamos que uma imagem fala mais do que mil palavras, por isso, para nós, é muito importante ter imagens de boa qualidade e com a Motorsport Images encontramos o parceiro certo para estar aqui no Extreme E”, afirmou.

“Combinando essas imagens de qualidade com a oportunidade de mostrar o desempenho desses carros e também a eletrificação que eles fornecem. Acredito que para uma marca é muito importante ter imagens de boa qualidade e um bom volume de fotos e, neste caso, a Motorsport Images é o parceiro certo para nós.”

Embora o sucesso tenha sido instantâneo para o Motorsport Images e Extreme E, ele não veio sem seus desafios nos ambientes mais difíceis imagináveis ​​para a fotografia do automobilismo.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Jenson Button, JBXE Extreme-E Team Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Pela própria natureza de estar em algumas das condições mais adversas e áreas remotas, criar a foto perfeita e fornecê-la rapidamente aos organizadores, equipes e parceiros continua sendo uma tarefa muito mais difícil do que em qualquer outra série de automobilismo em todo o mundo.

“Tem sido muito bom e tem sido um grande desafio por causa da forma como enviamos as imagens, transmitimos direto das câmeras de volta ao escritório em Londres e fazemos isso usando Wi-Fi ou sinal de celular”, explicou Sam Bloxham , Coordenador de Imagens do Motorsport. “Bem aqui estamos na praia [no Ocean X-Prix] e não há tantos dados [sinal].

“Então é 3G e muito lento, mas tudo tem funcionado e todos estão bem entendendo que essas coisas demoram um pouco mais do que se estivessem em uma cidade.”

“Os outros desafios estão em se locomover no circuito, chegar aos locais, encontrar os bons locais e, então, colocar os caras em posição para as corridas e onde conseguir as melhores fotos. Acho que tudo correu muito bem.”

Um dos pontos fortes únicos da Motorsport Images é sua capacidade de criar fotografias panorâmicas impressionantes que ilustram a paisagem e a beleza da área em que o Extreme E compete.

“Charley” Lopez, fotógrafo da Motorsport Images, é capaz de capturar essas imagens usando um drone especial equipado com uma câmera de alta qualidade para capturar tanto o cenário quanto a ação.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Motorsport Images

“Gosto de estar em lugares que tenham áreas abertas para voar o drone e tirar algumas fotos aéreas, que é o que é necessário”, disse ele. “Depois da sessão, temos que voltar o mais rápido possível ao centro de mídia para editar as fotos e enviá-las direto para Londres.”

A Motorsport Images também está apoiando a promessa de sustentabilidade da Extreme E, limitando o número de fotógrafos que viajam para o evento a fim de reduzir as emissões de viagens, com edição e serviços técnicos fornecidos remotamente na base da Motorsport Images em Londres.

Depois de duas etapas cheias de ação, a equipe irá para o Artic X-Prix na Groenlândia nos dias 28 e 29 de agosto para trocar a areia e o calor pelas condições frias e glaciais.