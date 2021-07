Com volta de Dudu Barrichello, IRB Esports abre terceira temporada de 2021

As emoções da temporada 2 do IRB Esports mal acabaram e já temos a luz verde para a terceira temporada de 2021 nas principais pistas virtuais do Brasil e do mundo.

O já estrelado certame de uma das principais ligas de AV do mundo contou com a volta de mais uma estrela para a terceira jornada do ano: Eduardo Barrichello.

Porém, a primeira categoria a tomar as pistas virtuais foi o Zanoello Pro Indy Car Series. Os sempre disputados grids que correm com os carros da Fórmula Indy trouxeram para a abertura de temporada do IRB a emoção que já nos acostumamos a ver nas pistas. Rodrigo Franzoni cravou a pole para a etapa no Texas Motor Speedway. Mas, quem foi o primeiro piloto a ver a bandeira quadriculada na temporada foi Valmor Arenhart, que havia largado da oitava posição. Franzoni foi o segundo e Victor Del Porto completou o pódio.

O primeiro dos campeonatos chancelados pela P1 Speed na temporada, o GT3 Challenge, que admite setup fixo entre os carros, começou com as emoções em Road Atlanta. O nome da etapa inaugural foi Eduardo Barrichello que gabaritou a etapa com pole e duas vitórias na pista americana. Dudu colocou a P1 Speed Team na liderança entre as equipes também. Na primeira bateria, Gabriel Silva foi segundo e Daniel Mageste o terceiro. Grid invertido e Barrichello levou a melhor novamente, dessa vez, Igor Gaboardi e Raphael de Leo subiram ao pódio junto com o piloto regular da Fórmula Regional Europeia.

Estreando no calendário do IRB, a categoria P1 Speed GT3 Challenge para graduados foi atração também da primeira semana de atividades do campeonato virtual. Apenas pilotos com mais de 35 anos de idade puderam se inscrever no certame.

O primeiro pole position da temporada foi Tarcilo De Assis. Assis fez valer a pole e garantiu a primeira vitória da temporada também. Rademac Romanetto foi o segundo e Gustavo Foizer o terceiro.

Grid invertido para a segunda bateria e Rick Souza largou da frente do pelotão e foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada. André Pacheco foi o segundo e Romanetto repetiu o pódio da primeira bateria.

Última categoria a acelerar na semana inaugural da terceira temporada foi o Cargo Log IndyCar Road Series. Abrindo a temporada em Road Atlanta.

Eduardo Barrichello cravou a pole-position para a etapa, mas por problemas de conexão na Itália não conseguiu acabar a prova. Quem agradeceu foi Victor Auad que cravou a vitória, seguido por João Di Gregório e Reinaldo Augusto.

A segunda semana de atividades começou no domingo (28) e se encerra no próximo sábado (03/07), as provas são transmitidas ao vivo pelo Youtube do IRB Esports.

