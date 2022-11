Carregar reprodutor de áudio

Nic Giaffone acelera neste fim de semana na penúltima etapa da temporada de 2022 da Fórmula 4 Brasil, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), e terá uma situação inédita em sua carreira. O piloto de 18 anos e seu pai, Felipe Giaffone, correrão pela primeira vez juntos em um evento de automobilismo, um na categoria de monopostos, e o outro com a Copa Truck.

“Sinceramente, eu não esperava acelerar no mesmo final de semana que meu pai este ano e vai ser muito bom tê-lo para me ensinar mais de pertinho, dar dicas, ainda mais porque ele não vai estar só como pai e sim como piloto também”, avaliou Nic.

A F4 Brasil desembarca pela primeira vez no ano para uma etapa oficial em Goiânia. Após a primeira rodada tripla, em maio, a categoria promovera somente testes no Autódromo Internacional Ayrton Senna e os pilotos parecem ter aprovado o rápido traçado.

“Já faz um tempo que quero competir em Goiânia, os testes lá foram bastante promissores e não chegamos a acelerar lá desde a primeira troca (de chassi), então será interessante ver como será a dinâmica lá. É uma pista que gasta bastante os pneus traseiros, tem um sol muito forte, portanto, o piloto que vai se dar bem é aquele mais “reloginho”, ou seja, o que conseguir se manter mais constante nas provas”, aponta o piloto paulistano

Este é o primeiro ano de Nic acelerando em monopostos e o piloto da Cavaleiro Sports tem demonstrado boa adaptação, tendo faturado duas vitórias, quatro pódios e dez top-10.

“Tem sido um ano muito especial, consegui conquistar vitórias, brigar por pódios e tenho como objetivo batalhar pelo vice-campeonato”, completou Giaffone.

As atividades de pista têm início nesta sexta-feira (4) com treinos e classificação. No sábado são realizadas as duas primeiras corridas do final de semana, de modo que domingo fecha a etapa com a terceira corrida.

