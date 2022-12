Carregar reprodutor de áudio

Lucas Staico abriu um bom caminho para terminar a temporada inaugural da Fórmula 4 Brasil com o vice-campeonato. O piloto da TMG Racing obteve a melhor performance da sessão classificatória para a última etapa do ano, nesta sexta-feira (9), em Interlagos, e marcou de uma só vez as poles das corridas 1 e 3 deste fim de semana no autódromo paulistano.

O mineiro de 17 anos já havia conquistado três vezes a posição de honra e, desta forma, amplia para cinco oportunidades de largar da primeira colocação. Como prêmio pela pole, Staico marcou mais dois pontos no campeonato, ampliando para 165 tentos na tabela.

“A classificação de hoje foi um reflexo dos treinos de ontem. Mostramos velocidade e conseguimos fazer a pole. Espero agora conseguir me manter na frente, buscar as vitórias e terminar o ano com o vice-campeonato”, declarou o destaque do dia da F4 Brasil em Interlagos.

O regulamento da F4 Brasil diz que as poles das corridas 1 e 3 são definidas na sessão classificatória. A volta mais rápida de cada piloto define o grid da terceira e última prova da etapa, enquanto o segundo melhor tempo vale para o alinhamento da Corrida 1. Já a segunda disputa (de 18 minutos mais uma volta) tem o grid determinado pela inversão dos oito primeiros colocados da primeira prova.

Em todas as corridas mais longas, de 25 minutos mais uma volta, Staico vai compartilhar a primeira fila com Vinícius Tessaro. O goiano da Cavaleiro Sports repetiu a boa performance dos treinos da última quinta-feira e vai largar em segundo. Na Corrida 1, uma segunda fila dos primos Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro) e Fernando Barrichello (Full Time Sports), enquanto na prova complementar Bartz largará novamente em terceiro, mas ao lado de Luan Lopes (KTF Sports).

Primeiro estrangeiro da história da F4 Brasil, o argentino Francisco Soldavini (KTF), de 15 anos, vai largar em 11º nas duas provas mais longas do fim de semana, enquanto o campeão Pedro Clerot (Full Time) abre o grid da Corrida 1 em nono lugar e, na última prova do campeonato, alinhará em sétimo.

Fim de semana de velocidade

A primeira prova do fim de semana da F4 Brasil está marcada para sábado, às 9h55. A mais nova categoria-escola do automobilismo nacional acelera novamente horas depois, largando às 13h55 para a Corrida 2, a mais curta da etapa. A temporada 2022 se encerrará no domingo, às 13h.

Grid de largada - Corrida 1:

1º - Lucas Staico (TMG Racing), 1min37s637

2º - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 1min37s734

3º - Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), 1min37s735

4º - Fernando Barrichello (Full Time Sports), 1min37s818

5º - Luan Lopes (KTF Sports), 1min37s906

6º - Nelson Neto (Full Time Sports), 1min37s928

7º - Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), 1min37s939

8º - Nicholas Monteiro (TMG Racing), 1min38s014

9º - Pedro Clerot (Full Time Sports), 1min38s054

10º - Richard Annunziata (KTF Sports), 1min38s130

11º - Francisco Soldavini (KTF Sports), 1min38s207

12º - Ricardo Gracia (Full Time Sports), 1min38s244

13º - Álvaro Cho (KTF Sports), 1min38s399

14º - Lucca Zucchini (TMG Racing), 1min38s512

15º - João Tesser (Cavaleiro Sports), 1min38s625

Corrida 3 - Grid de largada:

1º - Lucas Staico (TMG Racing), 1min37s565

2º - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 1min37s633

3º - Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), 1min37s711

4º - Luan Lopes (KTF Sports), 1min37s806

5º - Nelson Neto (Full Time Sports), 1min37s809

6º - Fernando Barrichello (Full Time Sports), 1min37s812

7º - Pedro Clerot (Full Time Sports), 1min37s864

8º - Nicholas Monteiro (TMG Racing), 1min37s926

9º - Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), 1min37s927

10º - Richard Annunziata (KTF Sports), 1min37s982

11º - Francisco Soldavini (KTF Sports), 1min37s990

12º - Ricardo Gracia (Full Time Sports), 1min38s218

13º - Álvaro Cho (KTF Sports), 1min38s395

14º - Lucca Zucchini (TMG Racing), 1min38s501

15º - João Tesser (Cavaleiro Sports), 1min38s614

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?