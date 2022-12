Carregar reprodutor de áudio

Interlagos recebe neste final de semana a última etapa da temporada 2022 da Fórmula 4 Brasil. E com o título de Pedro Clerot já confirmado, a disputa entre três pilotos pelo vice-campeonato é a grande atração na última rodada tripla do ano.

Lucas Staico, da TMG Racing, é um deles. Os outros são Vinicius Tessaro e Nicolas Giaffone, ambos da Cavaleiro Sports. Staico é quem leva vantagem nesta briga, pois já aparece na segunda colocação do campeonato com 163 pontos, 30 a mais do Tessaro e 54 à frente de Giaffone.

Para garantir a posição, o piloto mineiro de 17 anos conta com o bom retrospecto em Interlagos, onde já venceu este ano: “Como não dá mais para alcançar Pedro, quero garantir a melhor colocação possível e este segundo lugar é o mais perto que posso chegar do título, então farei meu melhor."

"Para manter a segunda posição do campeonato. Interlagos é uma pista onde eu conquistei minha primeira vitória no ano. Então espero fazer um bom trabalho para repetir a dose na etapa que encerra a temporada”, afirmou Staico.

A TMG Racing não poderá contar com uma de suas revelações, Aurelia Nobels, em Interlagos. A piloto, que acaba de vencer o “FIA Girls on Track”, garantindo lugar na academia de pilotos da Ferrari, está se recuperando de uma apendicite e não poderá correr na prova de despedida do Brasil.

Aurelia Nobels Photo by: Ferrari

“É uma pena não podermos contar com a Aurelia nesta corrida, seria muito especial para toda a TMG Racing recebê-la aqui para esta corrida logo após uma conquista tão importante para a carreira dela”, lamentou Thiago Meneghel, chefe de equipe da TMG Racing.

“Por outro lado, temos a briga pelo segundo lugar pegando fogo e vamos focar em conquistar este resultado tão importante para o Staico”, finalizou. Também competem pela TMG Racing em Interlagos Nick Monteiro, nono colocado no campeonato, e Lucca Zucchini, que aparece em 13º.

Os pilotos já tiveram a oportunidade de acelerar em Interlagos na terça-feira em um treino extra. Os treinos oficiais começaram nesta quinta-feira, com sessões às 9h e às 11h. Na sexta-feira, acontece o classificatório, marcado para as 11h15. A rodada tripla que encerra a temporada 2022 da F4 Brasil começa no sábado com duas corridas, a primeira às 9h35 e a segunda às 13h35. No domingo, às 12h40, acontece a última prova do final de semana.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?