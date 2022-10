CBA e Vicar premiarão kartistas com teste na F4 Brasil

Carregar reprodutor de áudio

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a Vicar premiarão os kartistas com idade entre 15 e 18 anos mais bem colocados nas categorias Graduados e OK FIA do 57º Campeonato Brasileiro de Kart. Como incentivo às suas carreiras, eles ganharão um dia de testes com um carro da Fórmula 4 Brasil, principal categoria-escola do automobilismo mundial, certificada pela FIA, e que estreou este ano nas pistas brasileiras.

Os premiados (um de cada categoria) serão conhecidos durante a disputa do Grupo 2 do Brasileiro de Kart, que acontecerá entre os dias 31 de outubro e 5 de novembro no Circuito Internacional do Paladino, em Conde (PB).

Após a Copa Brasil de Kart, disputada em julho em Sergipe, CBA e Vicar já realizaram uma ação em conjunto, levando os seis primeiros colocados nas categorias Júnior, Graduados e OK (com idade entre 14 e 18 anos) a uma etapa da Fórmula 4 Brasil, para conhecerem os bastidores e assistirem a uma corrida.

“Há muitos anos o Brasil não tinha uma categoria-escola para jovens talentos saídos do kart, e a chegada da F4 este ano veio preencher essa lacuna, permitindo aos kartistas darem esse primeiro passo nos monopostos ainda em nosso país. Sem dúvida, é um prêmio muito importante, uma oportunidade muito grande e gostaria de agradecer à Vicar, ao Fernando Julianelli e ao Gastão Fráguas por essa parceria”, declarou Rubens Carcasci, presidente da Comissão Nacional de Kart da CBA, citando o CEO da promotora da Fórmula 4, além do líder do projeto no país, Fráguas, especialista na gestão de carreiras de jovens talentos.

“É importante tanto para os jovens pilotos quanto para quem investe em suas carreiras conhecer a estrutura montada no Brasil para a realização da Fórmula 4, um projeto que se tornou case exibido pela FIA em eventos internacionais”, destaca Fernando Julianelli. “Além de confirmar a qualidade e tecnologia embarcada em nossos carros, esse teste também oferecerá essa oportunidade aos pilotos premiados e seus investidores”, continuou o CEO da Vicar.

O local e data do teste serão divulgados em breve. Os premiados pilotarão um dos modelos Tatuus F4 T-021, da mais moderna geração dos carros produzidos pela fabricante italiana. Os pilotos arcarão apenas com as despesas pessoais.

Os riscos que a Red Bull corre em função da quebra do teto de gastos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: