F4 Brasil: TMG e Full Time dominam disputa por poles na temporada

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 4, categoria de base para os pilotos que sonham em chegar à Fórmula 1, estreou este ano e vem mostrando o quanto as disputas entre as promessas do automobilismo brasileiro podem ser eletrizantes.

Um exemplo disso é o equilíbrio entre as equipes TMG Racing e Full Time Sports na briga para ver quem coleciona o maior número de poles positions. Passadas quatro etapas do campeonato, os times estão empatados com quatro poles para cada lado.

No entanto, enquanto no time comandado por Maurício Ferreira, todas as primeiras posições se concentram no líder do campeonato Pedro Clerot, na TMG de Thiago Meneghel o índice é dividido entre Lucas Staico, com três poles, e Nicholas Monteiro, com uma.

"Este número é para nós um motivo de orgulho, pois mostra a consistência do nosso trabalho ao longo desta primeira temporada, em que o trabalho em cima deste carro é uma novidade para todas as equipes. E alcançamos isso com dois carros. Isso mostra a importância da eficiência das equipes no desenvolvimento do acerto dos carros. Estamos no caminho certo", afirmou Thiago Meneghel, chefe da TMG.

E se na briga para ver qual é a equipe mais rápida do final de semana a disputa entre Full Time e TMG é acirrada, no campeonato, o que se vê é um amplo domínio de Pedro Clerot, que lidera a disputa com 177 pontos. Lucas Staico, vice-líder, vem 76 pontos atrás.

"A distância é grande, mas isso não me deixa desanimado. Continuo fazendo o que busco fazer em todas as corridas, que é entregar o meu melhor e buscar a vitória”, comentou Staico. O mineiro já subiu duas vezes no lugar mais alto do pódio e busca aumentar os troféus: “Como vai ficar o campeonato, é algo que vamos ver lá na frente. Hoje, estou focado em brigar por mais pole positions e vencer o maior número de corridas possíveis".

A quinta etapa da F4 está marcada para ser realizada em Goiânia nos dias 5 e 6 de novembro. Será a primeira vez que a categoria irá acelerar no autódromo Ayrton Senna.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music