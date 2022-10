Carregar reprodutor de áudio

Com a alteração no calendário da Fórmula 4 Brasil, a família Giaffone viverá mais um acontecimento inédito. No primeiro fim de semana de novembro, Nic e Felipe Giaffone vão acelerar pela primeira vez juntos em um evento de automobilismo, pois pai e filho têm compromissos marcados no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), onde será realizada a decisão da Copa Truck e a quinta etapa da F4 Brasil.

“É mais do que uma alegria correr em um mesmo final de semana com o meu filho. É um sonho realizado e de um jeito diferente, já que corremos juntos de kart, mas desta vez em um evento de automobilismo".

"Para mim, será uma jornada tripla, já que serei piloto, comentarista e pai de piloto ao mesmo tempo. Serão fortes emoções, mas estou preparado para isso. Espero terminar o final de semana com vitórias dele e minha", disse Felipe Giaffone.

Como o piloto e comentarista analisou, esta não é a primeira vez que Felipe e Nic dividem um circuito. Pai e filho correm juntos nas 500 Milhas de Kart desde 2018, bem como já disputaram a Copa São Paulo de Kart KGV em 2020 e, em 2021, o Brasileiro de Kart na categoria Pro 500.

Neste ano, teremos, portanto, a estreia de Felipe e Nic Giaffone correndo juntos em um evento de automobilismo, o pai pela Copa Truck e o filho mais velho pela F4 Brasil.

“Andar na mesma pista e no mesmo fim de semana que meu pai é uma oportunidade que eu não esperava ter este ano. Vai ser muito bom ver tudo que ele tem para me ensinar mais de pertinho ainda, porque normalmente ele está só como pai. Como ele vai andar depois e, talvez, antes também, vai poder me passar as condições da pista”, disse Nic.

“Além disso, ele poderá me passar algo que tenha visto. Talvez um óleo na pista que seja difícil de perceber, uma zebra que esteja um pouco quebrada. Sabemos que os caminhões são muito pesados e com um estilo de guiada diferente, mas será muito bom ter uma referência dentro da pista, sabendo o que está acontecendo com ela, e ter uma equipe que conheço bem ao meu lado".

"Digamos que terei três casas em Goiânia: meu motorhome, a Cavaleiro Sports e a Usual Racing”, brincou o piloto de 18 anos.

As atividades de pista de ambas as categorias terão início na sexta-feira (4), estendendo-se até o domingo (6).

