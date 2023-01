Carregar reprodutor de áudio

Apesar da Fórmula 4 Espanhola realizar sua primeira etapa apenas em maio, os compromissos de Pedro Clerot já começam logo no início deste ano.

Campeão da F4 Brasil em 2022, o jovem de recém-completos 16 anos começará a temporada não em solo europeu, mas asiático, onde disputará as duas últimas etapas da Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, juntamente à equipe holandesa MP Motorsport.

Esta será a primeira vez que Clerot andará nas pistas de Dubai e de Abu Dhabi, acumulando mais experiência em seu currículo. No ano passado, Pedro acelerou também nas pistas de Misano, Ímola e Paul Ricard, nesta última defendendo o Brasil no FIA Motorsport Games.

“Estou muito animado para embarcar neste desafio com a MP Motorsport. Construir uma boa relação com a equipe é super importante neste momento da minha carreira focado em evolução, então já começar acelerando em fevereiro vai ser algo extremamente positivo".

"Andar pela primeira vez em uma pista é algo que deixa os pilotos animados e curiosos e comigo não é diferente. Quero dar o meu melhor e aprender bastante”, disse Clerot.

A penúltima etapa da F4 EAU, em Dubai, está marcada para os dias 11 e 12 de fevereiro, ao passo que a final acontecerá uma semana depois, em Abu Dhabi.

