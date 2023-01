Carregar reprodutor de áudio

Fernando Barrichello fez neste final de semana, no Autódromo Internacional de Dubai, sua estreia em categorias internacionais no automobilismo. Filho mais novo de Rubens Barrichello teve jornada atribulada, mas de boas escaladas, na abertura da Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos.

Enfrentando dificuldades com o motor do bólido #41 apoiado pela Porto Bank teve que encarar três jornadas de recuperação. Partindo de 32º, 40º e 32º nas três provas respectivamente, Fefo conseguiu mostrar bom ritmo e domínio da máquina para escalar o pelotão nas três provas.

Leia também: Nick Monteiro fará temporada da USF Pro 2000 em 2023

Na corrida 1 saltou da trigésima segunda posição para a 21ª escalando nada menos do que 11 posições. Já na corrida 2, após largada forte, Fefo partiu da última para a vigésima posição em questão de duas voltas, quando foi abalroado por um concorrente e forçado a abandonar a prova.

Na terceira corrida, novamente partindo da 32ª posição, Fefo voltou a ganhar 11 posições para receber a quadriculada em 21º.

A estratégia do brasileiro priorizava a corrida 3, com ritmo forte e pneus mais novos que seus adversários, Fefo foi atrapalhado por longas intervenções de bandeira amarela causada por dois acidentes em sequência, que fizeram a prova terminar sob regime do carro de segurança.

"Finalizado um final de semana muito difícil aqui em Dubai, onde enfrentamos muitos problemas com o carro, principalmente no motor. Largamos a corrida 1 em P32 e conseguimos escalar até a 21ª posição".

"Na segunda, partimos de último e na segunda, depois de escalar 20 posições, fui tirado da corrida por um concorrente. A terceira corrida, que era a prioridade da nossa estratégia, passamos o pneu novo e tínhamos um ritmo muito forte, mas dois acidentes depois de escalar de 32º para 21º terminaram com a corrida em safety car".

"Uma pena ter terminado assim, agradeço pela oportunidade que me deram e pela experiência que eu tive. Volto em 25 dias aqui para Dubai para a quarta rodada do campeonato e encerro em Yas Marina na última. Obrigado a todos que torceram por mim e conto com vocês nas próximas etapas”.

O próximo compromisso de Fefo acontece na quarta rodada da F4 UAE, quando a categoria volta ao autódromo de Dubai nos dias 10 a 12 de fevereiro.

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music