Disputada mais uma vez no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, em São Paulo, a segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil está recheada de novidades. O grid da categoria de base terá dois novos nomes neste fim de semana no templo do automobilismo brasileiro: Fefo Barrichello, de 18 anos, que retorna à F4 pela Cavaleiro Sports, e a estreia do norte-americano Carl Bennett, de 18 anos, que vai correr no quinto carro da equipe OAKBERRY Bassani F4.

Fefo atualmente disputa a Fórmula 4 Espanhola e vai correr no Brasil em paralelo à trajetória na Europa. Ele disputa apenas sua segunda temporada nos carros, por isso competir em dois campeonatos diferentes ajudará em sua evolução.

Já o norte-americano Bennett chamou a atenção da A14 Management, empresa fundada por Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, para gerenciar carreiras de pilotos ao redor do mundo. Ele é um dos oito representantes da “academia” do espanhol, que tem entre seus pilotos o brasileiro Gabriel Bortoleto, atual líder da FIA Fórmula 3.

No campeonato, após uma etapa, disputada também no autódromo de Interlagos em abril, Vinícius Tessaro, de 16 anos, é o líder, com 52 pontos. O piloto da Cavaleiro Sports venceu duas das três corridas do fim de semana e está cinco pontos à frente de Álvaro Cho, de 15 anos, da TMG Racing, vice-líder com 47.

Entre os estreantes, Matheus Comparatto, de 15 anos, da OAKBERRY Bassani F4, é o melhor colocado no campeonato, na quarta posição, com 30 pontos. O outro vencedor da primeira etapa foi o paulista Nelson Neto, de 18 anos, da OAKBERRY Bassani F4.

É a primeira vez que as três equipes da Fórmula 4 Brasil se reúnem para uma etapa após os dois dias de testes coletivos realizados no autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo em junho. No total foram dadas 1.403 voltas, num total de 4.830 quilômetros percorridos. Além disso, os pilotos puderam treinar as largadas paradas antes desta etapa de Interlagos, algo de extrema importância.

A segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será disputada no próximo fim de semana, em Interlagos. No sábado acontecem as duas primeiras provas e domingo a terceira e última, todas com transmissão pelas mídias sociais da categoria e pelo Bandsports.

Cronograma - Fórmula 4 Brasil - Etapa 2 – Interlagos

Quinta-feira, 6 de julho:

08:00 - Treino Extra 1

10:50 - Treino Extra 2

14:20 - Treino Extra 3

Sexta-feira, 7 de julho:

08:00 - Treino Livre 1

10:40 - Treino Livre 2

15:10 - Classificatório

Sábado, 8 de julho:

10:20 - Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

15:40 - Corrida 2 (18 minutos +1 volta)

Domingo, 9 de julho:

10:18 - Corrida 3 (25 minutos +1 volta)

