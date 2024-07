A Fórmula 4 Brasil tem sido palco para as mulheres mostrarem todo o talento e empenho em pista. A categoria está dando a oportunidade para jovens brasileiras se colocarem em destaque no cenário mundial e entrarem para uma história ainda recente, mas com um futuro promissor dentro do automobilismo.

O continente americano foi pioneiro em colocar as mulheres sob os holofotes, com a primeira vitória da história dos campeonatos de Fórmula 4 chancelados pela Federação Internacional de Automobilismo sendo obtida em 2018 pela mexicana Alexandra Mohnhaupt, no famoso Autódromo Hermanos Rodríguez, localizado na Cidade do México e que é palco da etapa local do Mundial de Fórmula 1.

Brasil se coloca no radar

Quatro anos depois da vitória de Alexandra seria criado a F-4 Brasil, já com a presença de Aurelia Nobels no grid de estreia da categoria. A pilota se destacou ao ser escolhida para disputar o FIA Girls on Track 2022, onde foi uma das vencedoras, se despedindo da competição brasileira com sensação de sucesso. Atualmente, ela compete na Fórmula 4 Italiana com a Prema, equipe apoiada pela Ferrari.

O legado de Aurelia continuou com a chegada de Cecília Rabelo e Rafa Ferreira ao grid de 2023. Em novembro, durante a etapa conjunta com a Fórmula 1 e em uma classificação complicada devido ao tempo instável em Interlagos, a mineira Cecília, então com apenas 15 anos, se tornou a primeira mulher a conquistar uma pole position da F-4 Brasil. O feito foi notícia ao redor do mundo, elevando o nome da categoria brasileira.

Em 2024, o potencial feminino foi ainda mais destacado com Rafa Ferreira. Após conquistar uma pole em Interlagos, no mês de abril, a jovem catarinense cravou a primeira vitória feminina do F-4 Brasil dois meses depois, no Autódromo Velocitta.

Ao lado de Alexandra Mohnhaupt, da emiratense Amna Al Qubaisi — que triunfou em Abu Dhabi pela F-4 dos Emirados Árabes Unidos em 2019 — e da inglesa Abbi Pulling, que se tornou a primeira mulher a vencer na F-4 britânica, em maio deste ano, Rafa entrou para um seleto grupo de personagens que fizeram história para as mulheres no automobilismo mundial com o triunfo em uma prova da categoria-escola.

Muita ação e crescimento pela frente

Entre os dias 26 e 28 de julho, a Fórmula 4 Brasil realiza sua quarta etapa do ano no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. A rodada marca a metade da temporada e traz mais uma chance de Cecília e Rafa, que competem pela Oakberry Bassani F4 e TMG Racing, respectivamente, irem atrás de maiores feitos.

Rafa é a quarta colocada no campeonato de pilotos, com 83 pontos. São 53 de distância para o líder e cada etapa entrega um máximo de 70 pontos, então a catarinense está na briga pelo top-3 da tabela de pontos. Já a principal meta de Cecília é garantir seu primeiro pódio no F-4 Brasil. A mineira da cidade de Varginha ficou muito perto de alcançar a meta na segunda corrida do ano, no Velocitta, quando terminou a disputa com um quarto lugar.

As mulheres em ação no BRB Fórmula 4 Brasil

Vitórias: 1 (Rafa Ferreira, Velocitta, junho de 2024)

Pódios: 5 (Rafa Ferreira)

Pole Positions: 2 (Cecília Rabelo e Rafa Ferreira)

