F4 Brasil: Veja horários e como ver a etapa de Goiânia

A Fórmula 4 Brasil realiza neste fim de semana a quarta etapa da temporada 2024, acompanhando a Stock Car Pro Series em Goiânia para muita ação de pista, marcando a metade do campeonato.

Matheus Comparatto lidera com folga, tendo 136 pontos contra 97 de Ethan Nobels. Álvaro Cho é o terceiro com 87, enquanto Rafaela Ferreira é a quarta com 83 e Gino Trappa completa o top 5 com 75.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa e in loco da etapa, com a transmissão das corridas ao longo do fim de semana.

Confira os horários da F4 Brasil em Goiânia:

Fórmula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h15 - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h00 - Classificação Sexta-feira 15h40 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 10h00 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Sábado 16h50 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h50 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil

Especial: ROSSI vem a SP e fala ao Pódio Cast! ELE É O MAIOR? Massa recorda teste de Vale na FERRARI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Especial: Rossi vem a São Paulo e fala ao Pódio Cast! 'Vale' é o maior? Massa recorda teste do Dr. na FERRARI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!