Destaque na primeira fase classificatória do FIA Girls on Track – Rising Stars, Aurelia Nobels garantiu vaga para a fase final da competição em busca de uma vaga na Academia de Pilotos Ferrari. Aguardando a disputa da final que acontece em Maranello, sede da tradicional escuderia italiana, a piloto está novamente em território brasileiro para mais uma etapa da F4 Brasil.

O evento que marca a 4ª etapa da competição será novamente no Autódromo Velo Città, mesmo palco da etapa de abertura da temporada. Aurelia, que foi um dos grandes destaques da primeira etapa após se manter entre os três primeiros colocados em treinos oficiais e batalhar durante toda a semana pelo top-5, sofreu com quebras em duas provas e um acidente, comprometendo o resultado da piloto na estreia.

Apesar disso, o principal destaque foi o ritmo da piloto no circuito, que mantém o otimismo para retornar ao Velo Città, com ainda mais ânimo após a conquista da vaga no FIA Girls on Track em Paul Ricard. Vindo de seus primeiros pontos em Interlagos, Aurelia Nobels busca seguir pontuando e lutar diretamente pelo seu primeiro pódio no automobilismo.

