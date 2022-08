Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 4 Brasil realiza neste fim de semana a quarta etapa da temporada, no Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu (SP). Líder do campeonato com 178 pontos, Pedro Clerot vem de vitória em Interlagos, onde ocorreu a terceira etapa, e tem a chance de aumentar sua vantagem no campeonato, que é de 77 pontos em relação ao vice-líder.

O Velocitta foi palco da estreia da F4 Brasil, em maio, uma etapa marcada por duas vitórias de Clerot e três pódios. Neste fim de semana, a categoria retorna ao circuito paulista, onde há a expectativa de mais uma performance maiúscula do piloto brasiliense.

“A Full Time Sports e eu tivemos um excelente desempenho na última vez que estivemos no Velocitta. Foram três vitórias da equipe, sendo duas minhas. Por conta deste histórico positivo, a expectativa para a quarta etapa é dar continuidade ao forte desempenho que venho apresentando, entendo melhor o carro que herdei do último sorteio. Estou animado e vou para cima”, afirmou Pedro, que possui cinco vitórias na F4 Brasil.

As atividades de pista no Velocitta começam na sexta-feira com dois treinos livres e a classificação ao final da tarde, às 16h50. No sábado (3), serão realizadas provas, sendo a primeira às 10h05 e a segunda às 14h50, enquanto no domingo (4) acontece a corrida 3 às 9h45. Todas as provas contam com transmissão ao vivo do canal BandSports.

A 'treta' entre Alonso e Hamilton em Spa

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?