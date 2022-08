Carregar reprodutor de áudio

Após uma primeira etapa complicada em sua estreia na F4 Brasil, Vinícius Tessaro foi um dos principais destaques da rodada dupla que aconteceu em dois finais de semana seguidos no Autódromo de Interlagos.

Sem pontuar na primeira etapa, Tessaro somou diversos pontos no decorrer das duas etapas seguintes, e com três pódios em Interlagos, o piloto escalou para o terceiro lugar na classificação geral.

Visando manter a grande fase e seguir escalando na pontuação, Tessaro disputa a 4ª etapa da F4 Brasil no Autódromo Velo Città, na cidade de Mogi Guaçu. Cada vez mais adaptado ao carro, a jovem promessa do automobilismo nacional busca manter a sequência de pódios e lutar pela sua primeira vitória na competição. O trabalho duro em conjunto com sua equipe Cavaleiro Sports vem rendendo resultados, e a expectativa é de mais um final de semana de grande competitividade do piloto.

Vindo de duas etapas seguidas em Interlagos, o objetivo principal dos treinos durante a semana será de adaptação de acerto e pilotagem ao Autódromo Velo Città, com foco em trazer a mesma velocidade apresentada nas corridas anteriores, onde esteve sempre entre os cinco ponteiros. A constância vem sendo ponto fundamental.

