A Fórmula 4 Brasil chega à metade da temporada 2023 neste fim de semana no autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. É uma pista já muito conhecida dos jovens pilotos da categoria, que realizaram dois dias de testes coletivos em junho, quando deram 1.403 voltas no total das atividades, com 4.830 quilômetros percorridos já com o novo asfalto no local, que foi finalizado em maio.

A temporada 2023 vem sendo marcada pelo forte equilíbrio, com o recorde de vencedores diferentes após duas etapas, ambas no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, em São Paulo. No total, foram seis corridas disputadas, com quatro pilotos indo ao alto do pódio: foram três vitórias de Vinícius Tessaro, líder do campeonato. Nelson Neto, Luan Lopes e Matheus Callejas triunfaram uma vez cada.

Para este fim de semana, a categoria programou uma quinta-feira recheada de atividades para os pilotos da Fórmula 4 Brasil. Além de três treinos extras de 30 minutos cada, eles terão direito a três treinos de largada, para se habituarem cada vez mais às largadas paradas no grid, como exige o regulamento internacional da categoria. De resto, a programação segue inalterada, com mais dois treinos livres e a classificação na sexta-feira, duas corridas no sábado e uma no domingo.

No campeonato, após duas etapas, Vinícius Tessaro, de 16 anos, é o líder com 97 pontos. O piloto da Cavaleiro Sports está 20 pontos à frente de Luan Lopes, de 18 anos, da TMG Racing, vice-líder com 77. Álvaro Cho, de 16 anos, também da TMG Racing, caiu para a terceira posição, com 65. Entre os estreantes, Matheus Comparatto, de 17 anos, da OAKBERRY Bassani F4, é o mais bem colocado no campeonato, na quarta posição, com 65 pontos, seguido por Matheus Callejas, de 15 anos da Cavaleiro Sports, com 46.

A terceira etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será disputada no próximo fim de semana, em Interlagos. No sábado acontecem as duas primeiras provas e domingo a terceira e última, todas com transmissão pelas mídias sociais da categoria e pelo Bandsports.

Cronograma - Fórmula 4 Brasil - Etapa 3 – Velocitta, Mogi Guaçu-SP:

Quinta-feira, 3 de agosto:

08:00 – Shakedown

11:00 – Treino Extra 1

11:40 – Treino de largada 1

13:30 – Treino Extra 2

14:10 – Treino de largada 2

16:20 – Treino Extra 3

16:55 – Treino de largada 3

Sexta-feira, 4 de agosto:

09:00 - Treino Livre 1

11:10 - Treino Livre 2

15:10 - Classificatório

Sábado, 5 de agosto:

11:20 - Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

16:00 - Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 6 de agosto:

08:38 - Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Norris ironiza Hamilton e Pérez: passou do ponto?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se Red Bull de 2023 pode ser comparada à McLaren de 1988

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: