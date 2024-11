F4 Brasil: Cho dá bote após largada, domina e vence em Goiânia

A F4 Brasil iniciou a etapa de Goiânia neste sábado, com a realização da primeira corrida da rodada tripla. No que poderia ser o duelo direto entre os líderes na pista, Alvaro Cho e Matheus Comparatto não ‘bateram roda’.

Isso porque Cho venceu a corrida após boa largada, depois de superar Comparatto na largada, com o piloto da Oakberry Bassani caindo para o quarto posto. Na sequência ele subiu para o terceiro lugar, sua posição final da prova.

A segunda posição ficou com Genaro Trappa, que pressionou Cho pela ponta nas voltas finais. Apesar de não ter conseguido, ‘Gino’ foi o melhor entre os novatos.

Com os resultados, Cho e Comparatto estão empatados na tabela com 236 pontos cada um, com o vencedor da corrida na frente pelos critérios de desempate. Ethan Nobels é o terceiro, com 40 tentos a menos.

A segunda corrida da etapa de Goiânia da F4 Brasil acontece ainda neste sábado, às 12h10, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 21 Alvaro Cho TMG Racing 2 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 R 0,568 3 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 1,326 4 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports R 2,210 5 88 Arthur Pavie TMG Racing 2,783 6 37 Filippo Fiorentino TMG Racing 4,802 7 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 6,278 8 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 7,299 9 71 Ciro Sobral TMG Racing R 12,271 10 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 16,829 11 27 João Pedro Souza Cavaleiro Sports R 17,403 12 1 Alceu Feldmann Neto Cavaleiro Sports R 17,950 13 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports R 5 Laps

Veja como foi

