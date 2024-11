F4 Brasil: Veja horários e como ver a etapa de Goiânia

A Fórmula 4 Brasil volta a acelerar neste fim de semana, entrando na reta final da temporada 2024. O Autódromo de Goiânia recebe novamente a categoria para a penúltima etapa do campeonato, com a briga pelo título como foco.

Após duas corridas na preliminar da F1 em Interlagos (a terceira, adiada por conta da chuva, será feita na Super Final), Matheus Comparatto tem 219 pontos contra 212 de Álvaro Cho. Ethan Nobels é o terceiro, com 184, contra 160 de Rafaela Ferreira e 118 de Gino Trappa.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa e in loco da etapa, com a transmissão das corridas ao longo do fim de semana.

Confira os horários da F4 Brasil em Goiânia:

Fórmula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h05 - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h20 - Classificação Sexta-feira 16h20 - Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 08h35 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Sábado 12h10 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h25 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil

