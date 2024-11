F4 Brasil: Adhemar Cabral assina troféu de campeão da categoria

Às vésperas da decisiva etapa de Goiânia, neste fim de semana (de 22 a 24/11), a Fórmula 4 Brasil tem um campeonato bastante acirrado e imprevisível nesta reta final da temporada 2024, mas já conhece o autor do troféu que será entregue ao futuro campeão da categoria-escola no dia 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

Concebida pelo artista plástico Adhemar Cabral, a obra mais cobiçada pelos pilotos da novíssima geração do automobilismo brasileiro é folheada a ouro e estruturada em acrílico e policarbonato.

Este será o terceiro ano seguido que o renomado artista terá a oportunidade de assinar o troféu de campeão da F4 Brasil. O objeto de desejo do grid da categoria-escola repousa nas galerias do brasiliense Pedro Clerot e do goiano Vinícius Tessaro, campeões das temporadas 2022 e 2023, respectivamente.

Cabral destacou a extensão da sua parceria com a Vicar, empresa promotora e organizadora da competição, e como se inspirou para entregar uma obra exclusiva ao futuro campeão da Fórmula 4 Brasil.

“Que honra poder trabalhar com a Vicar e ter a oportunidade de criar, pelo terceiro ano consecutivo, o troféu do campeão da F4 Brasil. Ele é inspirado diretamente no design e na velocidade do carro da categoria, portanto busquei transformar o troféu em algo que vai muito além de uma simples premiação e conceber uma verdadeira obra de decoração para o piloto”, salientou.

“Cada detalhe foi feito à mão, com acabamento folheado a ouro, tornando-o uma peça única e artesanal que carrega toda a emoção e conquista deste título tão importante. Foi uma obra feita com muito carinho e amor por mim, um apaixonado por automobilismo”, destacou.

Trajetória de sucesso

Adhemar Cabral é conhecido por desenvolver muitos trabalhos relacionados ao automobilismo. No seu portfólio constam réplicas em tamanho natural de carros que fizeram história nas pistas: entre eles, o McLaren Honda MP4/4 com o qual Ayrton Senna conquistou a Fórmula 1 em 1988, e o Williams Honda FW11/B com o qual Nelson Piquet se consagrou como tricampeão do mundo em 1987, entre outros modelos históricos.

Cabral é reconhecido também por desenvolver poltronas customizadas e conceber projetos exclusivos de simulador.

O designer se mostra orgulhoso por assinar novamente o projeto do troféu de campeão da F4 Brasil e torce para que a obra represente um divisor de águas na carreira do futuro dono do título de 2024. “Desejo muita sorte e títulos para quem levantar esse troféu, ainda no início da sua carreira. E espero vê-lo um dia correndo na Fórmula 1”, concluiu.

Com duas etapas restantes para o desfecho da temporada 2024, Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4) é o líder do campeonato e soma 219 pontos, somente sete a mais que Alvaro Cho (TMG Racing), segundo colocado. Em terceiro aparece o melhor rookie do ano, Ethan Nobels (Cavaleiro Sports), que acumula 180 tentos, enquanto Rafaela Ferreira (TMG Racing) está na quarta colocação, com 160. O argentino Gino Trappa (Oakberry Bassani F4) é o quinto, com 118.

