A temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil vai se aproximando do final e junto com isso vem também a emoção da decisão de um título. Vinícius Tessaro é o líder do campeonato desde a primeira corrida, realizada no mês de março, e chega a última etapa com a vantagem de 24 pontos na tabela.

Nada definido ainda, mas o piloto goiano é o mais próximo de colocar a mão na taça. Com 70 pontos em jogo entre os dias 15 e 17 de dezembro, quatro pilotos ainda tem chances matemáticas de conquistar o título no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo (SP). O piloto da Cavaleiro Sports pode consolidar o título ainda no sábado (16).

Para conquistar o troféu ainda na primeira corrida, Tessaro teria que abrir 20 pontos de vantagem para os seus rivais diretos na disputa, sendo essa uma possibilidade baixa, mas se ao final do dia (após duas corridas disputadas) o piloto do #30 terminar com uma vantagem de 28 pontos no ranking, o título poderá ser comemorado, já que nenhum outro piloto alcançaria mesmo somando toda a pontuação distribuída na corrida de domingo (17).

“Chegou a hora de mostrar o resultado, claro que liderar todo o campeonato foi importante, mas o que interessa de fato é sair líder dessa última etapa. Estou confiante e animado para conquistar bons resultados junto com a equipe neste fim de semana em Interlagos. Temos que terminar o sábado com uma diferença de 28 pontos, sendo que hoje temos 24, então o objetivo é tentar comemorar o campeonato logo no primeiro dia. Vamos com tudo em busca do título”, avaliou Tessaro.

A temporada do piloto goiano de 16 anos tem números expressivos. São cinco vitórias, três pole positions, oito voltas mais rápidas e oito de presenças no pódio em 15 corridas disputadas até agora.

A programação da F4 Brasil começa na quinta-feira (14) com três sessões de treinos extra ao longo do dia. Na sexta-feira (15) serão duas sessões de treinos livres antes da classificação, que acontece às 16h40. No sábado (16) serão duas corridas, uma às 9h50 com duração de 25 minutos mais uma volta e a segunda às 16h20, com duração de 18 minutos mais uma volta. No domingo (17), os pilotos voltam à pista para a última corrida da temporada, às 9h40.

