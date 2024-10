Com tempo nublado, mas sem previsão de chuva, os pilotos da Fórmula 4 Brasil chegaram com tudo para a corrida 3 em Buenos Aires, na Argentina. Diferente da etapa do sábado, neste domingo (06) o safety car deixou os pilotos disputarem por posições.

Os pilotos tiveram uma boa reação na largada, com disputas pela primeira posição já na primeira curva. Arthur Pavie saiu como o líder, seguido por Matheus Comparatto e Ethan Nobels fechando as três primeiras posições.

Duas voltas depois, Pavie e Comparatto tiveram uma disputa que terminou com Arthur na grama após ser empurrado por Matheus. Nobels aproveitou a oportunidade para assumir a primeira posição.

Pelo toque com Pavie, Comparatto foi penalizado com um drive thru, somando aos seus problemas para manter a liderança do campeonato.

Com quase dez minutos de prova, Nobels estava na liderança, seguido por Genaro Trappa e Rafaela Ferrari. Mais atrás, Alvaro Cho, Rogerio Grotta, Comparatto, João Pedro Souza, Lucca Zucchini, Cecília Rabelo e Alceu Feldmann Neto fechavam o top 10.

Na 10ª volta, Nobels e Trappa travaram uma bela disputa pela liderança, mas Ethan conseguiu uma boa manobra para manter a posição. Quatro voltas depois, o brasileiro voltou a aplicar o 'X' em cima de Gino, mostrando boa maturidade com o carro.

A batalha entre os dois continuou até a 17ª volta, mas Nobels demorou para frear na curva e impediu que Trappa fizesse uma ultrapassagem, causando a rodada do argentino, que perdeu todas as posições, pois só pôde voltar para a pista após todos os competidores passarem.

Com vantagem de mais de nove segundos, Ethan cruzou a linha de chegada sem nenhuma pressão, seguido por Rafa e Alvaro Cho, que fecharam o pódio.

No momento, a diferença de pontos entre Comparatto e Cho, na tabela do campeonato, é de apenas 16 pontos. 194 a 178, com Ethan Nobels se aproximando ao fechar com 162.

Resultado

1. Ethan Nobels

2. Rafaela Ferreira

3. Alvaro Cho

4. Rogerio Grotta

5. João Pedro Souza

6. Cecilia Rabelo

7. Lucca Zucchini

8. Matheus Comparatto

9. Ciro Sobral

10. Alceu Feldmann Neto

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!