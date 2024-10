Após um sábado complicado, com uma queda no fim da Sprint, Pedro Acosta chegou, mais uma vez, ocupando a pole da MotoGP no Japão, sendo 'caçado' por Pecco Bagnaia, que não teve problemas em vencer as duas sessões asiáticas.

Repetindo o que aconteceu na corrida Sprint, na primeira curva, Bagnaia tomou a primeira posição de Acosta em uma manobra excepcional. Brad Binder fechava o top 3 ainda na primeira volta.

Joan Mir e Aléx Márquez abandonaram a sessão ainda na primeira volta após caírem de suas motos, causando uma investigação sobre o caso.

Pedro Acosta caiu, mais uma vez, na Curva 14, causando comoção na garagem da Gas Gas, no entanto, diferente da Sprint, ele conseguiu retornar à disputa na 20ª posição. No entanto, faltando 10 voltas, piloto tomou a decisão de abandonar a corrida após problemas em sua moto.

Faltando 18 volta, Augusto Fernandez também foi para o chão, enquanto Bagnaia seguia na liderança, acompanhado por Jorge Martín e Marc Márquez, que fechavam o pódio. Binder, Enea Bastianini, Jack Miller, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Aléix Espargaró e Fabio Di Giannantonio ocupavam as dez primeiras posições.

Com 15 voltas planejadas, uma possível chuva começou a se montar, dando 'pinta' de que os pilotos poderiam trocar as motos para uma nova configuração. Apesar das garagens terem se preparado, nenhum competidor tomou a decisão de parar.

Viñales também viu sua corrida chegar ao fim mais cedo. Enquanto isso, Bagnaia e Martín disputavam bravamente pela primeira posição, apesar do italiano ter mais de um segundo de vantagem.

Com oito voltas disponíveis, Marc Márquez conseguiu subir para terceiro, tendo quatro Ducatis nas quatro primeiras posições, separadas de outras três pela KTM de Binder, cravando o bom momento da fábrica italiana.

Faltando quatro voltas, Martín conseguiu abaixar a diferença para a primeira colocação na casa de um segundo, se apresentando cada vez mais perto de Bagnaia, que conseguiu manter a posição, apesar das boas manobras do espanhol.

Ao cruzar a linha de chegada como primeiro, Pecco conseguiu diminuir a diferença de pontos para Jorge, abrindo ainda mais a disputa pelo campeonato de 2024.

Confira como ficaram os tempos no GP do Japão

