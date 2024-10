MotoGP explica atraso no cancelamento da volta de Marc Márquez

Durante a classificação da MotoGP aconteceu algo nunca visto antes: o Painel de Comissários demorou quase três minutos para anular uma volta de Marc Márquez após o piloto ter ultrapassado os limites da pista. A demora impediu que o competidor tivesse uma nova chance de tentar outra volta rápida e terminou no nono lugar.

Isso aconteceu no Q2 do GP do Japão nas primeiras horas da manhã de hoje, quando, faltando quatro minutos para a classificação que determinaria a pole e a ordem de largada no grid, Márquez baixou para 1m42s868, o que o deixou em primeiro lugar, batendo o recorde da pista.

"Coloquei meu pé na parte externa e eles cancelaram meu tempo, então tudo bem. O que não está bem é o fato de eles terem se atrasado tanto com o aviso que eu não pude dar mais voltas".

"As condições estavam complicadas e, quando fiz aquela volta, não continuei forçando para não correr riscos", explicou o piloto, que foi até a Direção de Prova para pedir explicações.

Em um primeiro momento, falou-se de uma falha no sistema de comunicação. No requerimento em que o painel comunica as penalidades, está escrito: "Os comissários investigaram um atraso na aplicação do limite da pista para o #93 Marc Márquez. Foi determinado que isso se deveu a uma falha de software, então a volta foi cancelada manualmente".

Posteriormente, o diretor de corrida Mike Webb explicou os limites de pista de Márquez, dada a magnitude do erro do painel de comissários.

"O sensor de limite de pista foi ativado imediatamente, o que leva ao cancelamento automático de qualquer volta", explicou Webb.

"Os Comissários FIM MotoGP inseriram isso no sistema imediatamente, mas infelizmente uma falha no software interrompeu esse processo e fez com que a volta tivesse que ser cancelada manualmente, causando um atraso na notificação", continuou ele.

"Essa é a primeira vez que isso acontece nas milhares de infrações de limite de pista que são investigadas a cada temporada", ele tentou justificar a lentidão do processo.

A realidade é que Márquez, que tinha a pole position nas mãos, acabou sendo rebaixado para nono no grid, tanto na corrida de domingo quanto na corrida de sprint de sábado, na qual conseguiu voltar ao terceiro lugar, subindo ao pódio atrás de Pecco Bagnaia e Enea Bastianini.

