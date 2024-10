Pelo segundo ano consecutivo, a Fórmula 4 volta a Interlagos para integrar a programação preliminar da Fórmula 1 no Brasil, com a categoria nacional realizando a antepenúltima etapa da temporada 2024.

Mesmo com uma programação movimentada, a F4 manterá seu formato tradicional neste fim de semana, com um treino livre e a classificação na sexta-feira, seguido de duas corridas no sábado e a terceira no domingo pela manhã.

Na classificação, Matheus Comparatto lidera com 194 pontos, contra 178 de Álvaro Cho. Ethan Nobels está em terceiro, com 164, enquanto Rafaela Ferreira (148) e Ciro Sobral (104) completam o top 5.

Confira a programação da F4 Brasil na preliminar da F1:

Formula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 09h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 17h00 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h20 Bandsports Corrida 2 Sábado 17h00 Bandsports Corrida 3 Domingo 11h05 Bandsports

