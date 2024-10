Foi muito parada a corrida dois da Fórmula 4 Brasil em terras argentinas. Com três safety cars na pista, Rafaela Ferreira passou ilesa e levou a vitória para a TMG Racing.

O pódio ainda foi composto por Rogerio Grotta da Cavaleiro Sports e Ciro Sobral também da TMG no terceiro lugar.

A corrida

Mesmo com uma largada tranquila, a corrida foi interrompida nos minutos iniciais sendo necessário acionar o safety car após Rabello receber um toque de Zucchini e 'voar' para fora da pista. Por conta disso, uma investigação foi iniciada.

A relargada foi dada restando 14 minutos para o fim da prova, novamente de forma tranquila. No momento, Rafa Ferreira era a líder da prova com 2s de vantagem para Grotta. Contudo, não demorou muito para o safety car entrar na pista pela segunda vez.

Restavam quatro minutos no relógio quando as luzes verdes se acenderam novamente a atividade na pista foi retomada. Não deu tempo de acontecer nada e o terceiro safety precisou retornar depois que Comparatto foi para brita. E assim foi até o fim, com Ferreira vencendo mais uma vez na categoria.

Resultado

1 - Rafaela Ferreira

2 - Rogerio Grotta

3 - Ciro Sobral

4 - Alvaro Cho

5 - Genaro Trappa

6 - Alceu Feldmann Neto

7 - Luca Zucchini

8 - João Pedro Souza

9 - Ethan Nobels

10 - Matheus Comparatto

DNF - Arthur Pavie

DNF- Cecilia Rabelo

