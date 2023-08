É a hora da verdade em um ano extremamente equilibrado na temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil. A categoria de base inicia a segunda metade do campeonato neste fim de semana nos 3.835 metros do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com desafios importantes para os jovens pilotos. O mais importante deles: a forte onda de calor previstas para o fim de semana. São esperadas temperaturas máximas de 38°C no fim de semana de corridas na capital de Goiás.

Isso torna o desafio físico ainda maior que o normal em uma etapa da categoria. E mais um fator entra na equação para dificultar ainda mais a vida dos pilotos: como a Stock Car vai correr apenas no anel externo de Goiânia nesta etapa, o nível de aderência do circuito misto usado pela Fórmula 4 Brasil terá níveis de aderência completamente distintos. Os carros terão mais dificuldade nas curvas do miolo, que serão usados apenas pela categoria de base e pela Copa HB20 no fim de semana.

A categoria chega a Goiânia com nove corridas disputadas e cinco pilotos diferentes como vencedores em 2023. Foram quatro vitórias de Vinícius Tessaro, líder do campeonato, e duas do estreante Matheus Comparatto, vice-líder. Além deles, Nelson Neto, Luan Lopes e Mateus Callejas triunfaram uma vez cada neste ano.

Assim como no Velocitta, a categoria programou uma quinta-feira recheada de atividades para os pilotos da Fórmula 4 Brasil em Goiânia. Além de três treinos extras de 30 minutos cada, eles terão direito a três treinos de largada, para se habituarem cada vez mais às largadas paradas no grid, como exige o regulamento internacional da categoria. De resto, a programação segue igual, com mais dois treinos livres e a classificação na sexta-feira, duas corridas no sábado e uma no domingo.

No campeonato, após três etapas, Vinícius Tessaro, de 16 anos, é o líder com 128 pontos. O piloto da Cavaleiro Sports está apenas oito pontos à frente de Matheus Comparatto, de 17 anos, da OAKBERRY Bassani F4, melhor estreante do campeonato, vice-líder com 120. Luan Lopes, de 18 anos, da TMG Racing, é o terceiro com 114, seguido pelo companheiro Álvaro Cho, de 16 anos, com 96. Em seguida, Lucca Zucchini, da Cavaleiro Sports, e o novato Mateus Callejas, da TMG Racing, estão empatados com 61 pontos na quinta posição do campeonato.

A quarta etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será disputada em Goiânia. No sábado acontecem as duas primeiras provas e domingo a terceira e última, todas com transmissão pelas mídias sociais da categoria e pelo Bandsports.

Cronograma - Fórmula 4 Brasil - Etapa 4 – Goiânia:

Quinta-feira, 24 de agosto:

10:30 – Treino Extra 1

11:10 – Treino de largada 1

13:30 – Treino Extra 2

14:10 – Treino de largada 2

16:20 – Treino Extra 3

16:55 – Treino de largada 3

Sexta-feira, 25 de agosto:

08:50 - Treino Livre 1

11:10 - Treino Livre 2

15:10 - Classificatório

Sábado, 26 de agosto:

11:20 - Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

16:00 - Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 27 de agosto:

09:08 - Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

