Zucchini vai à Goiânia em busca de novo pódio na F4 Brasil

A Fórmula 4 Brasil deixa o estado de São Paulo pela primeira vez em 2023 neste final de semana, e parte para a disputa da quarta etapa da temporada, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

E Lucca Zucchini vai para a etapa de olho na manutenção de sua boa fase no ano e de pontos para seguir avançando na tabela de classificação.

O piloto da Cavaleiro Sports vem de pódios nas últimas duas etapas, disputadas em Interlagos e no Velocitta, respectivamente. Os resultados ajudaram o piloto, que chegou entre os dez primeiros colocados em todas as corridas da atual temporada, a avançar ao quinto lugar do campeonato. Zucchini parte para a etapa goiana buscando melhorar esta posição.

“A equipe tem me dado um carro capaz de disputar as primeiras posições nas últimas duas etapas, e converti isso em pódios e resultados positivos em Interlagos e no Velocitta. Vou para Goiânia com a expectativa em alta, pensando em somar muitos pontos e, quem sabe, garantir um novo pódio”, disse Lucca Zucchini.

A programação da F4 Brasil em Goiânia contará com treinos extras na quinta-feira, enquanto os treinos livres e a classificação estão marcados para sexta-feira. O sábado terá as duas primeiras corridas do final de semana, que será encerrado no domingo, com uma terceira prova. O Motorsport.com e o canal da categoria no YouTube mostram a rodada tripla ao vivo.

