A primeira corrida da final da temporada 2022 da F4 Brasil realizada na manhã deste sábado (10) em Interlagos foi motivo de comemoração para Luan Lopes. O piloto do carro #990 da KTF Sports chegou em terceiro lugar, após protagonizar uma disputa alucinante contra Lucas Staico.

“Estou muito feliz pelo resultado”, disse Lopes. “Batalhamos muito para chegar até aqui e espero conseguir manter esses bons resultados e terminar o campeonato em uma boa colocação,” finalizou.

A segunda corrida da F4 Brasil acontece também neste sábado (10) a partir das 13h50 com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da categoria nas redes sociais.

