A primeira temporada da história do BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA se encerra neste domingo (11), no Autódromo de Interlagos, com a disputa da sexta e última etapa do campeonato.

O fim de semana em São Paulo vai marcar a coroação oficial do primeiro campeão da mais nova categoria-escola do automobilismo nacional. Brasiliense de 15 anos, Pedro Clerot (Full Time Sports) conquistou o título e vai erguer um troféu que já nasceu histórico.

Concebida pelo artista plástico Adhemar Cabral — que também assinou os troféus do inédito GP Galeão da Stock Car Pro Series, em abril —, a obra é folheada a ouro e faz referências, por exemplo, à jornada do campeão e também aos carros da categoria, com a base da peça construída em fibra de carbono.

Cabral explicou como se inspirou para conceber o troféu do primeiro campeão da Fórmula 4 Brasil, com participação também da sua esposa.

“Foi uma grande honra ter sido convidado pelo meu amigo, Gastão Fráguas Filho, para construir o primeiro troféu de campeão do BRB Fórmula 4 Brasil. O troféu foi construído em formato de tocha, feito em aço inox, folheado a ouro com todo carinho pela minha esposa, Rosária, e depois envernizado”, disse.

Detalhes

“A tocha simboliza a luz no caminho do campeão”, explica o artista, que ressaltou os demais detalhes apresentados no troféu. “Foi colocado o texto ‘Campeão 2022’ na lateral, trazendo esportividade, saindo assim do tradicional. Sua base, feita em fibra de carbono, remete aos carros de competição”.

“Deixei espaço na base superior para as assinaturas dos responsáveis, amigos e pilotos para eterna recordação”, completou.

Adhemar Cabral é conhecido também por conceber réplicas em tamanho de carros que fizeram história nas pistas, como o McLaren Honda MP4/4 lendário com o qual Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1, em 1988.

Super Final BRB, Interlagos, programação:

Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

