A Fórmula 4 Brasileira abriu os trabalhos do sábado em Interlagos com a primeira corrida da rodada tripla.

A vitória ficou com Felipe Barrichello Bartz, que travou uma batalha insana com Vinicius Tessaro nos minutos finais. Os dois pilotos da Cavaleiro Sports começaram a brigar pela ponta nos últimos 10 minutos, com o sobrinho de Rubens Barrichello efetuando a primeira manobra pela ponta restando seis minutos.

Mas Tessaro não deixou barato. Utilizando o vácuo, ele pressionou seu companheiro de equipe, chegando a retomar a ponta, mas com Bartz a retomando na sequência. No final, Tessaro não conseguiu voltar à liderança e o resultado se manteve.

Na terceira posição, Luan Lopes fechou o pódio da corrida.

Lucas Staico, que foi o pole position, não conseguiu ter um bom ritmo desde o início e finalizou em quarto lugar.

Fefo Barrichello foi o oitavo colocado, se garantindo na pole position da corrida 2 ainda neste sábado.

Posição Piloto 1 F. Bartz 2 V. Tessaro 3 L. Lopes 4 L. Staico 5 N. Neto 6 N. Giaffone 7 N. Monteiro 8 F. Barrichello 9 R. Annunziata 10 F. Soldavini 11 J. Tesser 12 L. Zucchini 13 R. Gracia 14 A. Cho 15 P. Clerot

