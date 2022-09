Carregar reprodutor de áudio

Em mais um final de semana especial e de belas atuações, Lucas Staico foi um dos principais destaques na 4ª etapa da Fórmula 4 Brasil, realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. O piloto mineiro foi o maior pontuador da etapa e repetiu a rodada anterior, disputada em Interlagos, vencendo pela segunda vez no automobilismo.

A boa jornada teve início na sexta-feira (2), quando o piloto da equipe TMG Racing fez treinos positivos e produtivos para, logo depois, marcar a pole position para a primeira e para a terceira prova da rodada.

Largando na frente na primeira corrida, realizada no sábado (3), Lucas Staico perdeu três posições após uma pequena confusão nas primeiras curvas, mas mostrou persistência e garra para recuperar duas delas nas últimas voltas e conquistar seu primeiro pódio na etapa, um segundo lugar.

A segunda prova da 4ª etapa da Fórmula 4 Brasil foi disputada com grid invertido entre os oito primeiros colocados na corrida anterior. Assim, Staico largou em 7º, mas nada pôde fazer para conquistar posições, já que vários concorrentes haviam largado com pneus novos.

E na terceira corrida, largando novamente na pole position, Lucas Staico dominou e venceu de ponta a ponta para comemorar sua segunda vitória na Fórmula 4 Brasil. “Fiz uma boa largada, mantive a ponta e um bom ritmo e consegui administrar bem a diferença para o segundo colocado”, contou Lucas Staico, 17 anos. “Nas voltas finais pude impor um ritmo mais forte e consegui uma diferença maior na bandeirada”, continuou.

O piloto mineiro comemorou sua participação no Autódromo Velocitta com um balanço bastante positivo. “Foi um grande final de semana, com pole para duas corridas, uma vitória e dois pódios”, resumiu Lucas Staico, de 17 anos. “Tive um pequeno descuido na largada da primeira corrida e consegui me recuperar parcialmente, terminando em segundo. Não fosse isso, teria sido perfeito, já que a prova com o grid invertido é sempre muito difícil de ganhar”, completou o piloto, vice-líder da Fórmula 4 Brasil.

A 5ª e penúltima etapa do campeonato será disputada em Goiânia, entre os dias 21 e 23 de outubro. “Estou contente com meu ritmo e competitividade e sigo confiante em novamente disputar a liderança nas próximas provas”, finalizou Lucas Staico.

