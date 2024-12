Matheus Comparatto conquistou na manhã deste sábado o título da F4 Brasil. Largando da sétima posição, o piloto paulista fez uma corrida sólida em Interlagos para terminar em quarto, enquanto seu rival no campeonato, Álvaro Cho, foi apenas o nono, sendo suficiente para levantar o caneco da temporada 2024.

A vitória ficou com Rogério Grotta, em uma corrida com um final caótico, marcado por um incêndio no paddock e pequenos acidentes.

O grid desta prova foi formado com a inversão do top 8 da corrida 1 da sexta-feira. Com isso, Rogério Grotta foi para a pole, com Rafaela Ferreira em segundo. Candidatos ao título, Matheus Comparatto foi para sétimo, logo à frente de Álvaro Cho.

Grotta e Ferreira dividiram o S do Senna, com o pole levando a melhor, enquanto Trappa subia para terceiro e passava a pressionar a futura piloto da F1 Academy. Ao final da primeira volta, Grotta tinha 0s9 para Ferreira, que tinha Trappa em sua cola. Pavie e Nobels completavam o top 5, com Comparatto em sexto e Cho em sétimo.

Aos poucos, Comparatto foi mostrando força e passou a escalar o pelotão, subindo para a quarta posição a 14 minutos do fim, enquanto Grotta mantinha a vantagem de 0s8 para Ferreira na liderança.

Com oito minutos ainda no relógio, Grotta conseguia respirar na frente, abrindo 1s1 para Ferreira, que era pressionada por Trappa. Comparatto vinha em quarto, a 2s6, enquanto Cho caía para oitavo. E com uma manobra ousada, dividindo a pista desde a reta principal, Trappa finalmente conseguiu fazer a manobra no fim da reta oposta para subir para segundo.

A prova precisou ser encerrada a três minutos do fim devido a uma confusão envolvendo um incêndio em um caminhão no paddock, que comprometeu o sistema de cronometragem, e um toque entre dois pilotos no S do Senna logo na sequência. Com isso, Rogério Grotta garantiu a vitória, com Rafaela Ferreira em segundo e Gino Trappa em terceiro.

Quarto colocado, Matheus Comparatto fez o necessário para garantir o título com uma corrida de antecedência.

A F4 Brasil encerra a temporada 2024 ainda neste sábado, com a terceira e última corrida da etapa de Interlagos. A largada está marcada para 14h10 com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da corrida 2 da F4 Brasil em Interlagos:

1 - Rogério Grotta

2 - Rafaela Ferreira

3 - Gino Trappa

4 - Matheus Comparatto

5 - Ethan Nobels

6 - Filippo Fiorentino

7 - Arthur Pavie

8 - Lucca Zucchini

9 - Álvaro Cho

10 - Alexander Jacoby

11 - João Pedro Souza

12 - Cecília Rabelo

13 - Ciro Sobral

14 - Marcelo Hahn

15 - Murilo Rocha

16 - Alceu Feldmann Neto

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

