Matheus Comparatto é o campeão da F4 Brasil em 2024. O piloto da OAKBERRY Bassani F4, vice em seu ano de estreia na temporada passada, assegurou o título neste sábado com uma corrida de antecipação, ao terminar a prova 2 da última etapa do ano em quarto lugar.

Campeão rookie no ano passado, Comparatto é o maior vencedor da história da F4 Brasil, com nove triunfos no geral. E tem a chance de expandir seu recorde nesta tarde, na corrida que finaliza a temporada com largada prevista para as 14h de sábado (14).

Comparatto afirmou que, apesar de poder administrar o resultado, ultrapassou os rivais e terminou em quarto: “A gente não dependia só de ficar na frente dele, poderíamos ficar uma posição atrás sem ele fazer a volta mais rápida. Mas, quando fecha a viseira a gente fica agressivo. Fui para cima e passei ele".

"Ainda não caiu a ficha, só vai cair amanhã que eu fui campeão. Queria parabenizar a todos que competiram, só nós sabemos o esforço de chegar disputando o título no final do ano. Agradeço à equipe e a todos que torceram por mim ao longo do ano.”

A corrida do título foi cerebral, como as duas realizadas nos últimos dias. Comparatto controlou o concorrente mais próximo desde o início. Largou em sétimo e, com ultrapassagens precisas, avançou até quarto. Era o que bastava para o título e o #118 recebeu a bandeirada atrás de seu companheiro, o argentino Gino Trappa.

O estreante do carro #48 largou em terceiro após uma formidável escalada do fundo do grid para sexto na corrida 1 realizada na véspera. Ele sustentou durante boa parte da prova e, a cinco minutos da abertura da volta final, ultrapassou Rafaela Ferreira na freada do Lago, depois de ler bem a linha da concorrente na tomada do S do Senna e na reta Oposta.

Na volta seguinte foi acionada a bandeira vermelha e o carro de segurança entrou na pista.

A seguir a direção de prova anunciou o fim da corrida, sacramentando o título de Comparatto. Com o encerramento de prova pela bandeira vermelha, as posições da volta anterior foram restabelecidas e Gino Trappa voltou ao terceiro lugar.

Eduardo Bassani, chefe de equipe, disse: “Vencer um campeonato com o nome da minha equipe de volta é muito importante para mim. É a conclusão de um trabalho de dois anos com o Comparatto, que parte para uma nova fase na Europa".

"Outro ponto importante para mim foi ter conquistado meu primeiro título ao lado do meu filho, que está trabalhando comigo na equipe”.





