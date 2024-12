A F4 Brasil fechou a sexta-feira em Interlagos com uma corrida intensa valendo o campeonato. Álvaro Cho largou melhor e saltou na frente, garantindo a vitória com Matheus Comparatto em segundo, para jogar a decisão do título para as duas corridas finais da temporada 2024 no sábado.

João Pedro Souza foi o terceiro, com Arthur Pavie e Ethan Nobels completando o top 5.

Precisando terminar à frente de Comparatto para manter viva a briga pelo título, Cho largou melhor e saltou para a ponta, mantendo o líder do campeonato em segundo e Souza em terceiro. Ao final da primeira volta, o top 3 se mantinha, com Cho abrindo 0s6 para Comparatto. Pavie e Nobels completavam o top 5.

Aos poucos, os dois rivais na briga pelo título foram se desgarrando dos demais. Mas, com cinco minutos de prova, Comparatto já começava a reduzir a diferença para Cho, caindo para 0s4. Os dois vinham disputando tempos ao longo das voltas.

Quando a prova chegava à metade, a diferença entre Cho e Comparatto era de 0s450, enquanto eles abriam 3s2 para Souza, que tinha Pavie, Nobels e Rafa Ferreira em sua cola.

No final, Álvaro Cho conseguiu segurar Matheus Comparatto para vencer e segurar a decisão do título para o sábado. João Pedro Souza ficou com a terceira posição. Completaram o top 10: Arthur Pavie, Ethan Nobels, Gino Trappa, Rafaela Ferreira, Rogério Grotta, Filippo Fiorentino e Lucca Zucchini.

A F4 Brasil encerra a temporada 2024 neste sábado com as duas corridas finais do ano em Interlagos. As largadas estão marcadas para 08h45 e 14h10, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado final da corrida 1 da F4 Brasil:

1 - Álvaro Cho

2 - Matheus Comparatto

3 - João Pedro Souza

4 - Arthur Pavie

5 - Ethan Nobels

6 - Gino Trappa

7 - Rafaela Ferreira

8 - Rogério Grotta

9 - Filippo Fiorentino

10 - Lucca Zucchini

11 - Ciro Sobral

12 - Alceu Feldmann Neto

13 - Alexander Jacoby

14 - Marcelo Hahn

15 - Cecília Rabelo

16 - Murilo Rocha

