F4 Brasil - Nic Giaffone celebra pódio ‘em família’: “Nunca subimos nós três juntos”

Nic Giaffone conquistou sua segunda vitória na F4 Brasil neste sábado, ao triunfar na segunda corrida da quarta etapa da temporada, disputada no Velocitta. O piloto da Cavaleiro Sports largou da pole position e sustentou a liderança ao longo dos 18 minutos de corrida no interior paulista, se tornando o segundo piloto a vencer mais que uma vez no ano.

“Vencer duas vezes no ano mostra uma evolução gigante”, disse o filho do piloto e comentarista Felipe Giaffone. “Eu perdi dois dias de treinos aqui no Velocitta, então eu esperava uma vida difícil. Estou feliz por ter um ritmo bom e, amanhã, espero ter ritmo para estar entre os seis primeiros. É seguro dizer que é a vitória que eu menos esperava no ano”, disse logo após a corrida.

O piloto ainda destacou a luta que teve para poder largar na frente na corrida 2. Isso porque um toque no início da primeira prova do dia o jogou para a última posição, obrigando Nic a fazer uma corrida de recuperação da qual só avançou para o oitavo lugar nos momentos finais da prova.

“Eu tive um toque na primeira corrida, depois de largar em 11º, e já tinha avançado algumas posições, que eu perdi com o incidente. Então foi um trabalho duríssimo para chegar em oitavo. Mas isso teve total impacto agora. Chegamos a pensar em poupar os pneus depois do toque, mas resolvemos tentar avançar para pontuar e se beneficiar da inversão de grid”, seguiu o piloto da Cavaleiro Sport.

Nic Giaffone ainda teve um gosto inédito em sua carreira no esporte a motor: subir ao pódio em família, já que o grupo dos três melhores da prova no interior paulista ainda contou com seus primos: Fernando Barrichello e Felipe Bartz. O dono do carro #31 celebrou o resultado.

“Nunca subimos nós três juntos no pódio, mesmo em 10 anos de kart. Tomara que a gente tenha outras oportunidades de repetir esse resultado”, completou o piloto que avançou para a quarta posição do campeonato, somando 83 pontos após 11 corridas disputadas.

A quarta etapa da temporada 2022 da F4 Brasil será encerrada neste domingo (4), com a disputa da terceira corrida do final de semana, marcada para 9h45, com transmissão do BandSports.

