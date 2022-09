Carregar reprodutor de áudio

A F4 Brasil complementou a quarta etapa no Autódromo do Velocitta, com a realização da terceira corrida, com a largada baseada nos melhores tempos do treino de classificação da sexta-feira.

Lucas Staico foi o grande nome da competição, ao largar da pole position e segurar a pressão inicial do líder do campeonato, Pedro Clerot. Aos poucos o piloto da TMG Racing conseguiu abrir vantagem e cruzou a linha de chegada a 1.6s do rival da Full Time.

Ao mesmo tempo em que Staico conseguia respirar na ponta, Clerot viu crescer em seu retrovisor Vinícius Tessaro. Nas últimas voltas, ambos começaram uma grande batalha pelo segundo posto, mas Clerot acabou prevalecendo.

Luan Lopes e Ricardo Gracia completaram o top 5.

Com os resultados, Clerot permanece líder, com 223 pontos. Staico é o segundo, com 148. Tessaro ocupa o terceiro posto, com 105.

A próxima etapa da F4 Brasil será em Goiânia nos dias 22 e 23 de outubro.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 11 Lucas Staico TMG Racing 2 69 Pedro Clerot Full Time Sports 1,649 3 30 Vinicius Tessaro Cavaleiro Sports 2,121 4 990 Luan Lopes KTF Sports 7,112 5 5 Ricardo Gracia Full Time Sports 8,465 6 41 Fernando Barrichello Full Time Sports 16,045 7 28 Richard Annunziata KTF Sports 17,264 8 16 Aurelia Nobels TMG Racing 18,007 9 33 Nelson Neto Full Time Sports 19,172 10 24 Felipe Barrichello Bartz Cavaleiro Sports 23,429 11 99 Nicholas Monteiro TMG Racing 24,890 12 1 Victor Backes KTF Sports 30,665 13 29 João Tesser Cavaleiro Sports 32,318 14 21 Alvaro Cho KTF Sports 1:01.004

