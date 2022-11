F4 Brasil: Pedro Clerot tem seu primeiro "match point" em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Pedro Clerot terá seu primeiro “match point” na F4 Brasil, que realiza a quinta etapa da temporada neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Líder da categoria com 223 pontos, o piloto da Full Time Sports precisa sair da rodada tripla goianiense com uma vantagem de 70 pontos em relação ao vice-líder para conquistar o título antecipadamente. Hoje, sua vantagem é de 75 pontos.

“Minhas expectativas para a próxima etapa em Goiânia estão bem altas. Estou muito ansioso, afinal existe a chance de eu ser campeão da F4 Brasil neste fim de semana. Conseguimos demonstrar um ritmo de classificação bastante forte nos testes do meio do ano nessa pista. Faz tempo que nós do grid não corremos lá em Goiânia, mas no geral também, então vai ser bem interessante acompanhar esta etapa. O nível certamente estará alto”, comenta Pedro.

Mesmo com o hiato de quase dois meses sem a F4 Brasil acelerar, o piloto de 15 anos manteve-se em forma. Clerot, inclusive, disputou no último fim de semana o FIA Motorsport Games em Paul Ricard, na França, e faturou dois quartos lugares, um na classificação e outros na bateria classificatória, bem como um sétimo lugar na corrida principal.

“O FIA Motorsport Games foi uma experiência bem enriquecedora, afinal nunca havia guiado presencialmente em Paul Ricard e o grid era muito competitivo. Deu para aprender bastante e agora o próximo desafio é tentar trazer alguns aprendizados deste fim de semana na França para a F4 Brasil”, completou Pedro, que possui seis vitórias, nove pódios e quatro pole positions.

As atividades de pista da F4 Brasil começam com treinos oficiais e a classificação às 15h30 desta sexta-feira (4), no sábado (5) serão realizadas as s duas primeiras corridas, às 8h10 e às 13h50, ao passo que a corrida 3 acontece no domingo (6) às 8h20. A transmissão das provas é feita pelo canal do YouTube da categoria, bem como pelo BandSports.

