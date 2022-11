F4 Brasil: Fefo Barrichello busca segunda vitória da temporada

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Fernando Barrichello encara a quinta e penúltima etapa da F4 Brasil, em Goiânia. O filho mais novo do atual líder da Stock Pro Series e ex-piloto da F1 Rubens Barrichello busca seu segundo triunfo na categoria.

Embora já tenha testado na pista, o piloto do bólido #41 fará sua primeira prova oficial no circuito de 3.835 metros e 9 curvas do Autódromo Internacional de Goiânia. Barrichello que ocupa o quinto lugar na classificação espera avançar na tabela em e busca a segunda vitória no ano.

Além da vitória conquistada em Interlagos, Fernando conquistou mais dois pódios na temporada, com duas terceiras colocações nas etapas 1 e 4, ambas disputadas no Velocitta. A programação da sexta etapa da Fórmula 4 Brasil prevês dois treinos livres e classificação na sexta-feira. No sábado serão disputadas duas provas enquanto a terceira corrida do fim de semana será realizada no domingo.

As provas serão transmitidas ao vivo pelo Youtube da categoria e pelo canal Bandsports. "Goiânia é sempre um lugar muito especial, eu sempre acompanho meu pai e gosto muito da cidade e da pista. Já testamos lá e foi muito bacana, então estou animado", disse Fefo.

"Estamos no top 5 do campeonato apesar de alguns problemas que nos impediram de ir mais longe esse pode ser um ponto de virada para subir na classificação do campeonato. Eu vou com a cabeça pensando corrida a corrida em busca de conseguir o melhor resultado possível e mais uma vitória."

Programação da etapa

Sexta-feira, 04 de novembro

10h20 – Treino Livre 1

13h00 – Treino Livre 2

15h30 – Classificação

Sábado, 05 de novembro

08h23 – Corrida 1

13h53 – Corrida 2

Domingo, 06 de novembro

08h23 – Corrida 3

