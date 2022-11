Carregar reprodutor de áudio

Depois de mais de dois meses, os pilotos da F4 Brasil estão de volta às pistas. E o palco da quinta etapa será Goiânia (GO). O circuito já recebeu os pilotos para testes na intertemporada e o paulista Felipe Barrichello Bartz, de 17 anos, está confiante em uma boa performance.

Nos quatro dias em que testou na pista, Pipe esteve sempre entre os mais rápidos e gostou muito do traçado. “Estou bem confiante. Foi uma pista em que andei bem nos treinos, então acredito que teremos uma boa chance de disputar na frente, com mais constância nos treinos e corridas”, disse.

“Faz dois meses que não andamos com o carro e isso realmente atrapalha um pouco. Por isso, fiz algumas provas de kart para não perder o ritmo. Mas nossas expectativas são ótimas e vamos trabalhar para ter o melhor final de semana na temporada”, completou o piloto da Cavaleiro Sports.

Os treinos em Goiânia começam nesta quinta-feira (3), com duas sessões extras. Na sexta-feira, serão mais dois treinos livres e o classificatório, a partir das 15h30. No sábado, as provas terão suas largadas às 8h20 e 13h50. No domingo, a terceira prova será às 8h20. A Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo BandSports e pelo canal oficial do YouTube da categoria, além da Twitch da Tribo do Gaules e da Twitch de Victor Ludgero.

Confira a programação para a etapa de Goiânia:

Quinta-feira, 03 de novembro

14h30 – Treino Extra 1

17h40 – Treino Extra 2

Sexta-feira, 04 de novembro

10h20 - Treino Livre 1

13h00 - Treino Livre 2

15h30 - Classificação

Sábado, 05 de novembro

08h20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h50 – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 06 de novembro

08h20 – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Top-10 na classificação do campeonato, após quatro etapas (12 provas):

1º - Pedro Clerot, 223 pontos

2º - Lucas Staico, 148

3º - Vinícius Tessaro, 105

4º - Nicolas Giaffone, 83

5º - Fernando Barrichello, 82

6º - Ricardo Gracia, 82

7º - Nicholas Monteiro, 72

8º - Luan Lopes, 66

9º - Felipe Barrichello Bartz, 50

10º - Richard Annunziata, 35

Próximas etapas da Fórmula 4 Brasil:

Etapa 5 – 06/11 – Goiânia (Goiânia, GO)

Etapa 6 – 11/12 – Interlagos – Super Final BRB

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: