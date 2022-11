Carregar reprodutor de áudio

A primeira temporada da Fórmula 4 Brasil está próxima do final. Neste fim de semana, o autódromo de Goiânia (GO) vai sediar a penúltima etapa do campeonato, após dois meses de intervalo. O tempo sem ação na pista será um desafio para os pilotos da Cavaleiro Sports, que trabalharam duro desde a última etapa, no início de setembro, para manter a forma no início da fase decisiva da competição.

“Dois meses sem andar é muita coisa. Vai ser um grande teste físico”, destacou Nicolas Giaffone, quarto colocado no campeonato. “Estes dois meses foram sobre o preparo e manter a forma física e o preparo mental e vamos buscar extrair o máximo do carro, mesmo estando a dois meses longe dele”, continuou. “Fiz algumas provas de kart para não perder o ritmo de corrida, mas nossas expectativas são ótimas e vamos trabalhar para ter o nosso melhor fim de semana da temporada”, emendou Felipe Barrichello Bartz, nono colocado na classificação.

A rodada tripla na capital de Goiás será especial para outro piloto da Cavaleiro Sports: o goiano Vinícius Tessaro, que está na terceira colocação na classificação, de olho na vice-liderança da tabela. “Estou muito confiante. Goiânia foi a primeira pista em que tive contato com um carro de fórmula. Vamos com tudo em busca da primeira vitória do campeonato e também essa vice-liderança”, projetou.

