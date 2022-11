Carregar reprodutor de áudio

Em fim de semana com muita velocidade, a Fórmula 4 Brasil desembarca em Goiânia (GO) para a disputa da quinta e penúltima etapa da sua temporada inaugural, nos dias 5 e 6 de novembro. O principal foco de atenção será o piloto Pedro Clerot (Full Time), que pode se tornar o primeiro campeão da categoria. Praticamente correndo em casa, o brasiliense de 15 anos garantirá o título se fechar a rodada tripla goiana com vantagem de pelo menos 70 pontos para o segundo colocado.

A Fórmula 4 Brasil fará parte de um cronograma que conta também com a Copa Truck e a GT Sprint Race, compondo um total de oito corridas no fim de semana em Goiânia. Será a primeira vez que a mais nova categoria-escola do automobilismo nacional competirá no traçado do Planalto Central.

No início de junho, três semanas depois da abertura da temporada, o autódromo recebeu dois dias de testes, ocasião na qual os jovens pilotos aprofundaram seus conhecimentos sobre a pilotagem do novo carro, o Tatuus F4 T-021 empurrado pelo motor fabricado pela Abarth-Autotecnica.

Agora, com mais quilometragem depois das etapas 2 e 3 do campeonato, em Interlagos, e a quarta rodada, no Velocitta, os competidores vão realizar as primeiras corridas da F4 Brasil em Goiânia, um autódromo recém chancelado com a graduação 3 da FIA, condição para receber provas da categoria.

Campeonato

Além da etapa goiana, a F-4 também disputará a Super Final BRB, dia 11 de dezembro, em Interlagos, quando encerrará a temporada. Considerando a matemática do título, os 140 pontos que estarão em jogo nas duas últimas etapas (70 para cada rodada) e os descartes que serão aplicados ao término da quinta etapa, apenas os seis primeiros colocados da tabela seguem com chances faturar a taça.

O líder Pedro Clerot chega a Goiânia com 223 pontos, 75 de vantagem para Lucas Staico, da TMG Racing. Terceiro colocado na classificação do campeonato, o goiano Vinícius Tessaro, da Cavaleiro Sports, soma 105 tentos, enquanto Nicolas Giaffone, também da Cavaleiro, é o quarto, com 83. Fernando Barrichello e Ricardinho Gracia, ambos da equipe Full Time Sports, estão empatados com 82.

Programação e transmissão

A Fórmula 4 Brasil vai à pista já na quinta-feira e realiza dois treinos extras. A sexta-feira reserva outros dois treinos livres e, a partir de 15h30, vai definir o grid de largada das Corridas 1 e 3 com a sessão classificatória. No sábado, estão previstas duas corridas: a primeira prova, com 25 minutos mais uma volta, está marcada logo no início da manhã, às 8h10, enquanto a Corrida 2 — a mais curta da etapa, com 18 minutos mais uma volta — tem largada prevista para 13h50.

A terceira e derradeira disputa do fim de semana acontece no domingo, às 8h20, também com 25 minutos mais um giro. O BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo BandSports e pelo canal oficial do YouTube da categoria, além da Twitch da Tribo do Gaules e da Twitch de Victor Ludgero.

Programação em Goiânia

Quinta-feira, 3 de novembro

14h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

17h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2



Sexta-feira, 4 de novembro

10h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

15h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação



Sábado, 5 de novembro

08h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)



Domingo, 6 de novembro

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

09h00 – Visitação aos boxes (passes de visitação, camarotes e paddock)

Campeonato após quatro etapas (12 corridas):

1º - Pedro Clerot, 223 pontos

2º - Lucas Staico, 148

3º - Vinícius Tessaro, 105

4º - Nicolas Giaffone, 83

5º - Fernando Barrichello, 82

6º - Ricardo Gracia, 82

7º - Nicholas Monteiro, 72

8º - Luan Lopes, 66

9º - Felipe Barrichello Bartz, 50

10º - Richard Annunziata, 35

11º - Nelson Neto, 32

12º - Álvaro Cho, 24

13º - Victor Backes, 19

14º - João Tesser, 16

15º - Lucca Zucchini, 15

16ª – Aurélia Nobels, 7

