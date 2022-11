Carregar reprodutor de áudio

Em Goiânia, Pedro Clerot terá a oportunidade de se sagrar campeão da F4 Brasil neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Líder da categoria com 223 pontos, o jovem piloto da Full Time Sports precisa sair da rodada tripla goianiense com uma vantagem de 70 pontos em relação ao vice-líder para conquistar o título antecipadamente, já considerando os dois descartes obrigatórios. Hoje, sua vantagem é de 75 pontos.

“Minhas expectativas para a etapa em Goiânia estão bem altas. Estou bem tranquilo. Sei que a nossa distância é confortável (na tabela de classificação). Então, não levando agora (em Goiânia), temos chances de levar em Interlagos, também. Diante disso, é guiar com calma, sem fazer nenhuma besteira, sem bater, pontuar ao máximo e levar o carro para casa”, disse ao Motorsport.com

Mesmo com o hiato de quase dois meses sem acelerar pela F4 Brasil, o piloto de 15 anos manteve-se “na ativa”. Clerot, inclusive, disputou no último fim de semana o FIA Motorsport Games em Paul Ricard, na França, e faturou um sétimo lugar na corrida principal.

"Estou bem confiante. Ontem tivemos o treino extra e eu liderei. O nosso pneu não era maravilhoso, mas já deu para ter uma base de onde a gente está. Hoje temos dois treinos e um quali, estou bem confiante e quero trazer este campeonato o quanto antes. Agora é focar em pontuar o máximo e levar este campeonato.”

O piloto, líder da F4 Brasil, questionado a respeito dos planos para a próxima temporada disse: “Ainda não tenho nada fechado. Vamos ver quais as possibilidades, depois desse campeonato, que vão aparecer. Mas, logo mais, vamos ter alguma coisa pra correr.”

