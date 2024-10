Arthur Pavie vence corrida 1 da Fórmula 4 Brasil em Buenos Aires

Na tarde desta sexta-feira, foi realizada a primeira de três corridas da Fórmula 4 Brasileira em Buenos Aires, palco da etapa deste fim de semana na principal categoria de base para pilotos de monopostos no continente. E quem venceu no autódromo Oscar y Juan Gálvez foi Arthur Pavie, da equipe TMG Racing.

O piloto chegou à frente de Ethan Nobels, novato da Cavaleiro Sports, para subir no lugar mais alto do pódio na capital da Argentina. Quem completou o top 3 foi o destaque Matheus Comparatto, da Oakberry Bassani.

O quarto colocado foi Álvaro Cho, da TMG, enquanto seu companheiro Ciro Sobral 'fechou' as cinco primeiras posições na metrópole 'hermana'. Rogério Grotta, da Cavaleiro, chegou em sexto, à frente de Rafaela Ferreira, da TMG.

Já Alceu Feldmann Neto, de 16 anos, cruzou a linha de chegada em oitavo, superando Cecilia Rabelo, da Oakberry Bassani. João Pedro Souza, da Cavaleiro, completou o top 10 e fechou a lista dos que concluíram a prova, com Genaro Trapa, da Bassani, e Lucca Zucchini, da Cavaleiro, abandonando.

