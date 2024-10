F4 Brasil: Nobels e Pavie garantem poles em Buenos Aires

A F4 Brasil está em Buenos Aires neste fim de semana, onde realiza a quinta etapa da temporada de 2024. O evento marca a primeira vez em que a principal categoria de monopostos do País sai do território nacional.

Nesta sexta-feira, aconteceu o treino de classificação que determina os grids das corridas 1 e 3, sendo que os melhores tempos de cada competidor garantem a ordem da prova 3, enquanto cada uma de suas segundas marcas fazem a formação inicial da corrida 1.

Ethan Nobels foi o grande nome da sessão de 20 minutos, com a melhor marca em 1min39s743, superando em 0s172 o tempo de Arthur Pavie, segundo colocado. Alvaro Cho e o líder do campeonato, Matheus Comparatto formarão a segunda fila no domingo.

Para a corrida 1, que acontece ainda hoje às 16h55 com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil, a pole ficou com Pavie, com 1min39s941, apenas 0s056 mais veloz que Nobels, que iniciará ao seu lado.

Resultados

Pos # Piloto Equipe Melhor volta 2ª melhor 1 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports 1:39.743 1:39.957 2 88 Arthur Pavie TMG Racing 0,172 1:39.941 3 21 Alvaro Cho TMG Racing 0,217 1:40.552 4 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 0,218 1:40.006 5 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 0,272 1:40.201 6 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 0,296 1:40.083 7 27 João Pedro Souza Cavaleiro Sports 0,587 1:40.440 8 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 0,782 1:40.692 9 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 0,835 1:40.698 10 71 Ciro Sobral TMG Racing 0,993 1:40.820 11 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports 1,046 1:40.845 12 1 Alceu Feldmann Neto Cavaleiro Sports 1,639 1:41.485

