F4 Brasil: Rafaela Ferreira garante poles da etapa de Interlagos

A F4 Brasil definiu os grids de largada das corridas 1 e 3 da etapa de Interlagos, a segunda da temporada de 2024 da principal categoria de monopostos do Brasil.

Rafaela Ferreira mandou bem e conseguiu a primeira posição para as duas provas. A piloto da TMG Racing cravou 1min36s954 como melhor marca e 1min36s991 como o seu segundo melhor tempo.

Matheus Comparatto ficou na segunda posição também para ambas as corridas, sendo 0s021 mais lento para a corrida 1 e um milésimo para a corrida dois.

Filippo Fiorentino e Ciro Sobral formam a segunda fila para a corrida três, enquanto que Firentino terá ao seu lado Genaro Trappa na corrida 1.

A corrida 1 F4 Brasil em Interlagos acontece às 8h50. Já a segunda prova, que terá grid invertido a partir da oitava posição do resultado da primeira prova, acontece às 16h35. A corrida 3 ocorre no domingo, às 14h35. Todas as três provas têm transmissão AO VIVO da Motorsport.tv no YouTube.

Resultados

Pos. # Piloto Equipe Melhor tempo 2º melhor tempo 1 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 1:36.954 1:36.991 2 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 1:36.975 1:36.992 3 37 Filippo Fiorentino TMG Racing 1:37.053 1:37.183 4 71 Ciro Sobral TMG Racing R 1:37.373 1:37.651 5 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 R 1:37.397 1:37.433 6 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports R 1:37.405 1:37.478 7 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 1:37.486 1:37.529 8 30 Guilherme Favarete TMG Racing R 1:37.614 1:37.765 9 27 João Pedro Souza Cavaleiro Sports R 1:37.719 1:37.746 10 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 1:37.863 1:37.928 11 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports R 1:38.163 1:38.173

