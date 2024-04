Em aula, “professor” Felipe Massa inspira nova geração da F4

A quinta-feira foi um dia marcante para os pilotos da Fórmula 4 Brasil no Autódromo de Interlagos. Afinal, ter uma aula com um piloto vencedor da Fórmula 1 e com trajetória de sucesso pela Scuderia Ferrari não é algo que muitas pessoas podem vivenciar. E, nesse caso, os jovens pilotos do grid brasileiro foram os primeiros no mundo a terem essa oportunidade, ao lado de Felipe Massa.



A ação inédita começou no início da tarde, com Massa indo para os treinos extras junto com a nova geração de competidores a bordo do carro de numeral #19 da equipe TMG Racing. Durante o primeiro treino, Massa deu 12 voltas para conhecer o carro. No segundo, um pouco mais familiarizado com o F-4, ele acelerou por 17 voltas.

Foi a primeira vez que Felipe correu acelerou um carro de fórmula em Interlagos desde 12 de novembro de 2017, quando fez pela Williams sua penúltima prova na Fórmula 1, no GP do Brasil daquele ano.

Logo após o segundo treino extra do dia, Felipe Massa e todos os pilotos do grid 2024 da F-4 se reuniram ao lado do carro para ouvir os ensinamentos que o atual piloto da Stock Car compartilhou com a nova geração do automobilismo brasileiro.



Na “aula”, além de dar dicas para a pilotagem dos jovens, Massa relembrou momentos de início de carreira, dificuldades financeiras, e contou sobre sua passagem de sucesso na Fórmula 1, finalizando com uma mensagem de apoio para que os competidores do Fórmula 4 Brasil: “Continuem acelerando. Não desistam dos seus sonhos!”.



“Foi muito bom ter essa experiência de pilotar um carro de Fórmula 4 pela primeira vez, ainda mais sendo junto com todos os pilotos. Tentei passar um pouco da minha vivência para eles, do caminho que eu tive. Foi um dia bacana e um imenso prazer. Espero que isso os ajude a seguir carreira e, quem sabe, teremos um piloto na Fórmula 1 futuramente”, comentou Felipe Massa.



Rafa Ferreira, que completou 19 anos nesta quinta, recebeu como presente a aula do ilustre “professor”. “O Massa estar aqui junto com a gente hoje foi uma experiência incrível! É difícil termos isso na F4, que é uma categoria escola. Estamos aprendendo tudo sobre o carro, e é ótimo ter uma pessoa como o Felipe Massa, que já passou por várias categorias de fórmula, veio da Fórmula 1. Ele tem muita experiência, e que bom que dividiu isso com a gente hoje”, disse a catarinense.

O BRB Fórmula 4 Brasil inicia suas atividades oficiais da etapa de Interlagos, a segunda do campeonato, nesta sexta-feira, com os treinos livres e a classificação que define o grid para as provas 1 e 3. O sábado é reservado para as corridas 1 e 2, enquanto o domingo recebe a corrida 3, que encerra a rodada.

A temporada 2024 tem transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Programação do fim de semana em Interlagos

Sexta-feira, 19 de abril

08h10 – Stock Series – Shakedown

08h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1

09h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

11h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

15h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16h15 – Stock Series – Treino Livre 2

16h50 – BRB Fórmula 4 Brasil - Classificação

Sábado, 20 de abril

07h50 – Stock Series – Treino Livre 3

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

10h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

11h00 – Stock Series – Classificação

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Visitação aos boxes

15h00 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

16h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

Domingo, 21 de abril

09h00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h20 – Visitação aos Boxes

12h30 – Stock Car Pro Series – GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

14h35 – BRB Fórmula 4 Brasil (30 minutos + 1 volta)

